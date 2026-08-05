Ayuntamiento de San Sebastián activa dispositivo de prevención y atención frente agresiones sexistas en Aste Nagusia

Presentación del dispositivo de prevención y atención frente agresiones sexistas en Aste Nagusia del Ayuntamiento donostiarra. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebasitán ha activado su dispositivo de prevención y atención frente a las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia que se celebra desde este sábado hasta el 15 de agosto. El punto morado de información y atención del Boulevard ofrecerá información, sensibilización y atención especializada durante estas fiestas.

En rueda de prensa, la concejal donostiarra de Igualdad, Ane Oyarbide, ha explicado que esta inciativa forma parte de la campaña municipal '¡Por unas fiestas libres!, ¡No a la violencia sexista!', con la que el Consistorio donostiarra, a través de su Departamento de Igualdad, trabaja "durante todo el año para prevenir las violencias machistas, sensibilizar a la ciudadanía y poner a disposición de las personas los recursos de atención existentes".

El principal recurso de este dispositivo será el punto fijo de información y atención, ubicado en el quiosco del Boulevard, que permanecerá abierto entre el 8 y el 15 de agosto, en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 04.00 horas.

En este espacio se ofrecerá "información sobre prevención de las agresiones sexistas y sexuales, recursos de atención y acompañamiento especializado para las personas que puedan necesitarlo, además de material divulgativo en varios idiomas".

La edil ha destacado que "la Semana Grande debe ser un espacio de convivencia, respeto y libertad para todas las personas". "Desde el Ayuntamiento seguimos reforzando las herramientas de prevención y atención porque queremos que cualquier persona pueda disfrutar de las fiestas con seguridad y sin miedo", ha señalado.

Oyarbide ha subrayado también que "la prevención de la violencia sexista es una responsabilidad colectiva". "Contar con recursos especializados es imprescindible, pero también lo es seguir promoviendo la sensibilización y la implicación de toda la ciudadanía para construir unas fiestas libres de violencia", ha manifestado.

Además, ha apuntado que la campaña tiene como objetivo "difundir mensajes de prevención frente a las agresiones sexistas, promover la igualdad entre mujeres y hombres y fomentar una actitud activa de rechazo ante cualquier manifestación de violencia machista", pero también "reforzar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante posibles situaciones de violencia, promoviendo una cultura de respeto, consentimiento y corresponsabilidad en los espacios festivos".

Para ello, durante la Semana Grande se distribuirán materiales informativos dirigidos a la ciudadanía con recomendaciones para prevenir situaciones de violencia, identificar conductas constitutivas de agresión y conocer los recursos municipales de atención y acompañamiento. Asimismo, la campaña recuerda "la importancia de actuar ante cualquier situación de violencia sexista, apoyando a la persona afectada, solicitando ayuda y activando los recursos especializados disponibles", ha finalizado Ane Oyarbide.