Ayuntamiento de San Sebastián adapta su presupuesto "a la realidad" con nuevos créditos de compromiso por 6,7 millones

Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián adapta, "por primera vez", su presupuesto municipal de este año para "adecuarlo a la realidad", tras analizar este verano "cómo va la ejecución presupuestaria". Propondrá en el Pleno extraordinario de este viernes aprobar la creación y aumento de créditos de compromiso por 6,7 millones para "dar un remate de calidad a zonas afectadas por obras", como las de la pasante de Euskotren ('Topo') por el Centro de la ciudad y las estaciones de Atotxa y de autobuses.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha informado de que "transcurrida la mitad del año 2026 se han detectado una serie de necesidades en los próximos ejercicios presupuestarios 2027-2029 que no se previeron en la elaboración del Presupuesto de 2026".

"Miramos con ambición al futuro y nos corresponde desde ahora fijar las prioridades del futuro para no perder ni un minuto en proyectos que redundan en la calidad de vida de las y los donostiarras", ha afirmado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento propone crear una partida que plasmará en un convenio con ETS para la reurbanización de las llamadas plazas del la pasante de la línea de Euskotren entre Hendaia, San Sebastián y Lasarte-Oria, conocida como 'Topo' (Loiola San Martín, plaza Zaragoza, Salida Pio Baroja, plaza Paternina y Morlans, Anoeta), que ascenderá a 3,2 millones para 2027 y 1,8 millones para 2028.

"No será el único convenio con ETS, ya que ambas instituciones abordarán también en otra colaboración las obras de ventilación de la estación de autobuses así como las actuaciones para adecuar el acceso peatonal a la parte superior de la estación de tren", ha explicado, para añadir que el Ayuntamiento "creará para ello una partida de 415.055 euros".

Por otra parte, ha señalado que "Adif y el Ayuntamiento de San Sebastián consideran conveniente, por razones de eficacia y oportunidad, colaborar en la mejora de accesos a la estación de Atotxa y en la ejecución de la Fase II de la urbanización de la cubierta de esta estación (Plaza de Tabakalera)". Por ese motivo, ambas Administraciones han acordado firmar un convenio de colaboración. El Ayuntamiento prevé aprobar para ello créditos de compromiso por valor de 217.800 euros para 2027 y 193.600 euros para 2028.

Insausti ha aclarado que se va a a "ganar 15 o 20 días para lanzar estos proyectos, que en la Administración es mucho", dotando con más presupuesto estas partidas, a cambio de "ralentizar, que no paralizar" otros proyectos que "se retomarán" y que, posteriormente, se lanzarán y con los que "se hará el mismo ejercicio".

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento no había "hecho nunca" este ejercicio de "ver cómo va la ejecución presupuestaria" a mitad de ejercicio para "adecuar a la realidad de hoy" las cuentas municipales, "priorizando ciertos proyectos".