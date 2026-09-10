Ayuntamiento de San Sebastián patrocina por undécimo año el Premio del Público del Festival de San Sebastián

Rebordinos e Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián patrocina por undécimo año consecutivo el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, al que en esta 74 edición que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, optan 16 películas de la sección Perlak. Además, el Consistorio y el Zinemaldia han puesto 1.000 entradas gratuitas a disposición de personas desempleadas de la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa en el donostiarra teatro Victoria Eugenia, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, junto al alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha dado cuenta de que un total de 16 películas incluidas en la sección Perlak de esta 74 edición optan al Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián, que por undécimo año consecutivo patrocina el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Además, ha recordado que este galardón se plantea "como un homenaje a los ciudadanos donostiarras, que son los que entregan el premio mediante votación".

La sección Perlak, patrocinada por Armani Beauty, está formada por títulos premiados o aclamados en otros festivales internacionales. Las proyecciones se celebran en el teatro Victoria Eugenia y el público que asiste al pase oficial de cada película puede votar para elegir la película ganadora. El galardón se entrega en la gala de clausura del Festival y se compone en sí de dos premios diferentes, el Premio a la Mejor Película, dotado con 50.000 euros, y un Premio a la Mejor Película Europea de 20.000 euros.

"Los dos filmes quedarán vinculados para siempre con la ciudad a través de este galardón entregado de modo participativo", ha destacado Rebordinos. Por su parte, Insausti ha subrayado que con esta iniciativa el Ayuntamiento busca que "el cine también sea de la ciudadanía en Donostia" y darle "un carácter popular" al Zinemaldia que es "de los donostiarras".

"Es el público el que da sentido a la película y nos parece legítimo darle voz", ha señalado, para incidir en que aunque este certamen es "de reconocido prestigio internacional, pero queremos subrayar que es nuestro, una seña de identidad de Donostia, hecha a la medida de las y los donostiarras. En San Sebastián, el cine no sólo se proyecta al mundo, sino que también mira hacia dentro".

El alcalde ha añadido que "en tiempos de globalización, en un mundo acostumbrado a consumir pantallas en soledad, el festival es algo que queremos compartir en comunidad". "En este mundo tan ajetreado", Insausti ha destacado "la importancia de contar historia", al tiempo que ha subrayado que "ir al cine es un ejercicio colectivo en este mundo interconectado en el que hay una epidemia de soledad".

El año pasado fue distinguido con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián 'The Voice of Hind Rajab' ('La voz de Hind'), un filme de Kaouther Ben Hania, después de recibir en Venecia el León de Plata Gran Premio del Jurado. Además, 'Amélie et la métaphysique des tubes' ('Little Amélie'), la ópera prima de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, se alzó con el Premio del Público a la mejor película europea.

Competirán por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián este año 'Minotaur' de Andrey Zvyagintsev; 'Club Kid' de Jordan Firstman; 'Coward' de Lukas Dhont; 'Fatherland' de Pawel Pawlikowski; 'Fjord' de Cristian Mungiu; 'Hope' de Na Hong-jin; 'Josephine' de Beth de Araújo; 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi; 'Le Corset' de Louis Clichy; 'Naza' de Yuval Abraham y Rachel Szor; 'Soudain' de Ryusuke Hamaguchi; 'Succederà questa notte' de Nanni Moretti; 'Tangles' de Leah Nelson; 'The Invite' de Olivia Wilde; 'Th Man I Love' de Ira Sachs; y 'Wild Horse Nine' de Martin McDonagh.

ENTRADAS GRATIS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

Al igual que los años anteriores, el Ayuntamiento donostiarra repartirá 1.000 invitaciones del Festival de San Sebastián entre personas desempleadas que realicen la solicitud en la web municipal ('www.donostia.eus'), el teléfono 010 o en cualquier oficina de Udalinfo.

Las invitaciones se pueden pedir desde el próximo lunes día 14 hasta el miércoles y pueden ser solicitadas por personas en situación de desempleo, empadronadas en San Sebastián y mayores de 18 años.

Tras la comprobación de los datos por parte de Udalinfo, se podrán retirar las invitaciones en la oficina de Udalinfo (calle Ijentea), donde será necesario presentar el documento de identidad y el certificado de desempleo. El plazo para retirar las invitaciones finaliza a las 14.00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Rebordinos ha señalado que el Zinemaldia es "un espacio atento a las distintas realidades sociales" y así colabora con diversas entidades y colectivos, además de trabajar, a través de la programación, "dando visibilidad a otras miradas y experiencias".