Ayuntamiento de San Sebastián pide responsabilidad al utilizar material pirotécnico en Nochevieja

SAN SEBASTIÁN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad y cautela" al utilizar material pirotécnico en Nochevieja. Además, la Guardia Municipal donostiarra ha recordado que está prohibido el uso de petardos y bengalas en la vía pública.

En un comunicado, ha advertido del "riesgo y molestias" que pueden provocar los elementos pirotécnicos (bengalas, petardos y similares) durante la Nochevieja, y ha alertado del peligro de un uso incorrecto.

Así, como todos los años, en los últimos días se ha puesto en marcha un dispositivo específico para el control de su utilización que incluye además la vigilancia de los comercios que puedan vender de manera irregular este tipo de artilugios.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martin Ibabe, ha recordado que "el uso de este material en espacio público está absolutamente prohibido y, en caso de ser utilizado, debe hacerse con las medidas de seguridad adecuadas".

Ibabe ha precisado que, en caso de adquirir este tipo de artefactos, debe hacerse en establecimientos autorizados que "cumplan con la normativa correspondiente". Esos establecimientos con autorización expresa deberán mostrarla "en todo momento".

En ese sentido, como requisitos, deberán respetar las edades mínimas para la comercialización de los artefactos pirotécnicos, los productos que vendan deberán poseer el correspondiente marcado CE y estar catalogados, y queda expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos.

La Guardia Municipal recomienda no guardar artefactos en los bolsillos, no manipular sus componentes, ni extraer su contenido, no lanzar ningún petardo contra personas o animales, no lanzarlos con la mano, vigilar que no haya artefactos o líquidos inflamables a su alrededor, y no situar nunca los petardos dentro de ladrillos o botellas. Si un petardo no se enciende bien, no debe tocarse hasta pasada media hora.