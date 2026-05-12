Ayuntamiento de San Sebastián prevé finalizar la limpieza del entorno de los pabellones okupados de Zardoya esta semana

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha avanzado que el Ayuntamiento donostiarra prevé finalizar la limpieza del entorno de los pabellones okupados de Zardoya Otis "esta semana".

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este martes, Insausti ha recordado que estos trabajos comenzaron el pasado viernes con un trabajo de desratización. "También el propio viernes tanto los dispositivos de la Guardia Municipal como el servicio de limpieza se coordinaron ya incluso para generar ciertos pasillos para que toda la maquinaria y demás entrara, y también para comunicar en el entorno lo que iba a suceder", ha explicado.

Según ha indicado, esas labores "se realizaron desde el viernes hasta el domingo prácticamente". Además, ha apuntado que los trabajos de recogida de residuos en este área "en principio van muy bien, de forma correcta" y "con total naturalidad".

Insusti ha manifestado que junto a los servicios de limpieza hay un dispositivo de la Guardia Municipal para "reforzar la seguridad y para que todos los trabajos se realicen de manera correcta", al tiempo que ha destacado que las tareas van "a una velocidad mayor de la esperada y tal vez no sean necesarios cinco días para realizarlas".

En todo caso, ha dicho que esta misma semana finalizarán estas labores, tras lo cual se trasladarán los residuos a GHK, y ha incidido en que "la seguridad y la convivencia de ese entorno no acaba con una recogida de basura" y así ha reconocido que "quedan muchos deberes por hacer en ese entorno".

Después de recordar que se ha activado un grupo de coordinación desde la Alcaldía, Insausti ha apuntado que reforzar la seguridad y la convivencia en ese espacio requiere de más recursos de la Guardia Municipal y, por ello, ha garantizado que va haber mayor presencia policial.

"También requiere la acción de los servicios sociales, al igual que se ha hecho en Martutene para ofrecer oportunidades a aquel que quiera una inserción social y laboral", ha señalado, para destacar que "una ciudad tiene que ofrecer oportunidades y las va a ofrecer, y aquel que quiera una inserción laboral y social, la va a tener también".

Por otro lado, ha sostenido que también se requieren trámites urbanísticos, porque en esa zona "hay un proyecto de regeneración urbana" que incluye "equipamientos, viviendas, espacios urbanos de calidad y mejorar la accesibilidad", lo cual requiere desalojar y derribar estos pabellones.