Ayuntamiento de San Sebastián solicita que se utilice el material pirotécnico "con sentido común" en Nochevieja

Recuerda que el uso de este material en espacio público "está prohibido" y que debe usarse "con las medidas de seguridad adecuadas"

El Ayuntamiento de San Sebastián ha solicitado que se utilice el material pirotécnico "con sentido común" en Nochevieja. En ese sentido, la Guardia Municipal donostiarra ha advertido del riesgo y molestias que pueden provocar los elementos pirotécnicos (bengalas, petardos y similares) en la ciudadanía, y ha alertado del peligro de un uso incorrecto.

Según ha explicado el Consistorio, en los últimos días se ha puesto en marcha un dispositivo específico para el control de su utilización que incluye además la vigilancia de los comercios que puedan vender de manera irregular este tipo de artilugios.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martín Ibabe, ha recordado que el uso de este material "en espacio público está absolutamente prohibido, y en caso de ser utilizado debe hacerse con las medidas de seguridad adecuadas". Además, ha señalado que es muy importante que, en caso de adquirir este tipo de artefactos, se haga en "establecimientos autorizados que cumplan con la normativa correspondiente".

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS

En este sentido, Ibabe ha subrayado que, a pesar de la prohibición, hay establecimientos que están autorizados a la venta de estos artefactos pirotécnicos, los cuales deberán mostrar la citada autorización en todo momento.

En todo caso, no se podrán vender unidades sueltas, se deberán respetar las edades mínimas para la comercialización de los artefactos pirotécnicos, y los productos que vendan deberán poseer el correspondiente marcado CE y estar catalogados. Está expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado que "el año pasado en estas fechas se produjo un decomiso de 32 kilos de este material". "Es un material peligroso, suele ser habitual que genere disgustos importantes, y en esta ciudad tenemos un pasado histórico que nos lo recuerda", ha resaltado al tiempo que ha apuntado que "lo fundamental es la colaboración ciudadana y aplicar el sentido común".

Por ello, también ha recomendado seguir "otras pautas de seguridad" como "no guardar este tipo de material en los bolsillos, no manipular sus componentes, o no lanzarlo jamás contra personas o animales ni lanzarlos una vez estén encendidos".

Finalmente, Ibabe ha querido destacar que "la Nochevieja es una noche para pasarla en un ambiente festivo y estamos trabajando para tratar de evitar cualquier tipo de incidente". "Por ello reitero la necesidad de la colaboración ciudadana, aunque realmente el no uso de este material es la mejor de las normas de seguridad", ha concluido.