Ayuntamiento de San Sebastián suspende la concesión de nuevas licencias para hoteles y viviendas turísticas

El Ayuntamienot de San Sebastián ha suspendido, durante un año o hasta la modificación del Plan General para la regulación de usos de hospedaje, la concesión de nuevas licencias para la apertura de hoteles y viviendas de uso turístico. La medida entrará en vigor oficialmente una vez se apruebe en el Pleno de este mes aunque "tiene efecto práctico desde ya", según ha indicado el alcalde donostiarra, Eneko Goia.

En rueda de prensa en el Consistorio donostiarra, Goia, acompañado de la edil donostiarra de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ha explicado que se ha decidido "suspender con carácter general las licencias para la apertura de nuevos hoteles, así como de otros usos de hospedaje en varias zonas de la ciudad, como medida transitoria hasta la aprobación de la modificación del Plan General que se está tramitando".

Esta medida suspensiva se adoptará en la Junta de Gobierno de la próxima semana y se prolongará durante un año o hasta la aprobación de la modificación del PGOU.

"Ello supondrá que el Consistorio donostiarra no otorgará nuevas licencias para la apertura de establecimientos hoteleros, ni de nuevas viviendas de uso turístico durante este periodo", ha apuntado.

Además, ha detallado que la propuesta de suspensión diferencia dos ámbitos territoriales en la ciudad. "Por un lado, establece la suspensión general en la totalidad de las parcelas urbanísticas, independientemente de su calificación pormenorizada en los ámbitos señalados de los barrios de Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulia, Centro, Gros e Ibaeta" y, en el resto de la ciudad, "se plantea una suspensión sólo en aquellas parcelas de tipo residencial", por lo que no afectará, por ejemplo a campings o agroturismos susceptibles de implantación en suelo no urbanizable.

Goia ha insistido en que "la suspensión acarreará la imposibilidad de otorgar licencias para la implantación de nuevos establecimientos y usos de hospedaje así como la realización de las obras de ampliación de los preexistentes". También ha matizado que "la Parte Vieja queda excluida de esta suspensión por considerarse ya zona saturada, con la limitación correspondiente de implantación de usos de hospedaje regulada en 2020".

Goia ha defendido que la decisión que adoptará el Consistorio la semana que viene "busca regular la actividad turística y poner límites a la proliferación de nuevos hoteles en la ciudad", por lo que, ha añadido, el Ayuntamiento ha decidido "acotar la concesión de licencias tanto a la apertura de nuevos hoteles, como de viviendas de uso turístico".

En este contexto, ha recordado que la ciudad "partía de una situación de déficit de plazas hoteleras hace diez años, lo que limitaba su capacidad de atraer visitantes y de organizar congresos y eventos", pero tras el fin de ETA, se ha dado "un rápido y progresivo crecimiento del parque de alojamiento turístico, tanto en su faceta hotelera como de viviendas turísticas".

Así, según ha señalado el número de plazas hoteleras en la ciudad se ha incrementado "un 40% en seis años", hasta un total "de 18.000", lo que lleva a que "haya que adoptar medidas para limitar su expansión". Goia ha insistido en que "San Sebastián tiene una oferta de alojamiento suficiente y es el momento de limitar la apertura de nuevos negocios hoteleros".

SEGUIRÁN LAS APERTURAS

No obstante, ha reconocido que esta decisión "no implica que durante los próximos meses se puedan ir abriendo nuevos establecimientos, si contaban ya con licencia concedida, o que se puedan admitir licencias cuya tramitación haya comenzado antes de la entrada en vigor de esta suspensión". Según ha indicado, desde el año pasado ya no se han registrado solicitudes de nuevas licencias para la apertura de hoteles, sí de apartamentos turísticos, aunque "no ha crecido el número".

Por otro lado, Goia ha recordado que el Ayuntamiento ya declaró la Parte Vieja como "zona saturada" de alojamientos turísticos y también aprobó la modificación de las normas urbanísticas del Plan General para "exigir un plan especial para la construcción de hoteles en parcelas residenciales".

Arzallus, ha señalado que las medidas que ha ido adoptando el Ayuntamiento en los últimos años "ya están trayendo como resultado un "frenazo en la solicitud de licencias", al tiempo que ha subrayado la necesidad de actuar "con plena seguridad jurídica para evitar posibles recursos judiciales", por lo que ha defendido que el Ayuntamiento tiene que promover los cambios normativos "con seriedad, firmeza y con todas las garantías".

La denegación de licencias en cualquier tipo de parcela alcanzará las zonas de El Antiguo, Seminario, Txantxa Erreka, Lizarriturri, Benta Berri, Ensanche de Ondarreta, Ciudad Jardín de Ondarreta (I y II), Miranda Alde, Erregenea, Torre Satrustegi, Carretera del Faro, Parque de Atracciones, Manteo, Ulia-Barren, Mitxelene, Tokieder, Ategorrieta, Reloj de Ategorrieta, Puerto, Ensache, San Bartolomé, Amara Zaharra, Paseo de Miraconcha, Aldapeta, San Roque, Gros, Sagüés, Lorea e Igara. Para el resto de la ciudad, se propone que la denegación de licencias únicamente se limite a las parcelas de suelo residencial.