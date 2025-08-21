El Ayuntamiento transformará el quiosco de la calle Prado en un punto informativo de la oferta cultural de Vitoria

VITORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21 Zabalgunea recuperará la actividad en el quiosco de la calle Prado con su transformación en un punto informativo cultural de referencia para toda Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, ha explicado que la iniciativa está promovida por los departamentos municipales de Modelo de Ciudad, Promoción Económica y Cultura y se enmarca dentro de las acciones del proyecto 'Eco-distrito Emprendedor', que se está llevando a cabo en la histórica zona del Ensanche de la capital alavesa.

El plan ha tenido en cuenta la estratégica ubicación de este quiosco de estilo neoclásico como punto de entrada a la zona del Ensanche y lugar de elevado tránsito peatonal hacia el centro, en las confluencias de la calle Prado y Becerro de Bengoa.

El presidente de la sociedad Ensanche 21, Borja Rodríguez, ha señalado que "la iniciativa pretende incorporar paneles e imágenes que destaquen los puntos fuertes a nivel cultural que tiene tanto el Ensanche como el resto de Vitoria-Gasteiz".

La recuperación de la actividad para este quiosco, que tuvo su última actividad como punto de venta de prensa diaria y revistas hace más de siete años, le llevará a convertirse en el punto que aglutine la información de la oferta cultural pública y privada de la ciudad, siendo la cultura uno de los principales elementos tractores para revitalizar el centro.

El proyecto 'Eco-distrito Emprendedor' tiene como objetivo la revitalización socioeconómica y urbanística del distrito centro de la ciudad, impulsando la implantación de actividades ligadas al eco-diseño y la eco-innovación, en un escenario de rehabilitación y regeneración de su trama urbana. Esta innovadora iniciativa cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.