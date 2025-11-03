Ayuntamiento de Vitoria y Ascudean facilitan a las familias cuidadoras una guía desplegable con claves para el bienestar

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación de familias cuidadoras Ascudean han elaborado una pequeña guía que reúne de forma muy visual pautas que ayudan a cuidarse y cuidar, con motivo de la celebración el 5 de noviembre del 'Día Internacional de las personas cuidadoras'.

El Consistorio ha trasladado que el folleto 'Familias que cuidan, familias que se cuidan. Tu caja de herramientas' puede conseguirse en los centros de la red BIZAN, los Servicios Sociales de Base, la oficina del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y las asociaciones del sector, mientras que las personas participantes en el programa municipal de apoyo a familias cuidadoras 'Maiteki' lo recibirán en casa.

El póster desplegable recoge algunos consejos para lograr el bienestar de las personas cuidadas y de las cuidadoras. Según ha explicado el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, se trata de "una publicación que permite tener a mano, de forma clara y amable, algunas herramientas o claves que ayudan a las familias a cuidar a las personas dependientes, pero también a cuidarse a sí mismas".

"Haciendo un símil con una caja de herramientas, se ofrecen ideas para el autocuidado, cómo organizarse y cómo afrontar el día a día de las familias cuidadoras", ha añadido Royero.

"El bienestar de las personas cuidadoras es muy importante", por lo que el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento y la Asociación de familias cuidadoras y personas dependientes Ascudean han optado este año por elaborar esta guía de ayuda y concienciación.

"En ella, hay herramientas que no son metálicas ni de madera. Son ideas para quienes cuidan en casa, porque su bienestar cuenta, y mucho. Es muy importante tener a mano claves y recursos para cuidar y cuidarse", han señalado las responsables de Maiteki, que han animado a "llenar la caja de herramientas".

Entre las claves que dan, figuran actuar con decisión y sin machacarse; planificarse, prevenir la sobrecarga de tareas, contar con apoyos, corregir desequilibrios, ajustar las prioridades, pedir ayuda, tomarse un respiro, poner límites, mantener una actitud positiva, estar en contacto con otras personas y poner la distancia emocional adecuada cuando el cuidado cambia o se acaba.