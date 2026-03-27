El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adjudica las obras para habilitar un espacio de comidas en el BIZAN Landazuri

Las obras deberán ser ejecutadas entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2026 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado la reforma del BIZAN Landazuri para ubicar un espacio de comidas u 'office' en la planta baja a la empresa Kamy vertical SL, con un presupuesto de 123.872 euros.

Las obras deberán ser ejecutadas entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2026, y posibilitarán ofrecer servicio de comidas a las personas usuarias en el salón-comedor, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En planta baja -objeto de la reforma- se ubica la zona de recepción, bar, salón-comedor, sala de estar, aseos, un pequeño almacén y vestuario para el personal.

En esta obra se contempla la redistribución de los espacios de tal manera que se genere un lugar destinado a 'office' de 10,80m2, un almacén de 6m2 y unos nuevos aseos accesibles.

El 'office' será independiente del resto del local y se destinará a la manipulación y conservación de alimentos. Este espacio contará con horno eléctrico, microondas, congelador, frigorífico, lavavajillas, exterminador de insectos, mesa de trabajo, estantería y muebles para vajilla y el fregadero.

Asimismo, se realizarán otras dos intervenciones menores para ganar en accesibilidad, como una apertura en la zona de barra que servirá como nuevo acceso y la sustitución de la puerta por una corredera automática.

NUEVOS ASEOS EN BIZAN TXAGORRITXU

Además, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la reforma de los aseos y sustitución de pavimento de la cafetería de BIZAN Txagorritxu a la empresa Campezo obras y servicios SA, con un presupuesto de 103.235 euro y un plazo de ejecución de 90 días naturales.

BIZAN Txagorritxu se construyó en 1973 y dispone de una cafetería con amplio salón, utilizado para dar servicio de comedor al mediodía. Debido a la antigüedad del edificio, los aseos en esta zona no están adaptados a personas con movilidad reducida y el pavimento de la cafetería se encuentra deteriorado.

Por ese motivo, se realizará una nueva distribución de los baños, que pasarán a contar con cabinas adaptadas, y se renovará el suelo del salón-cafetería.