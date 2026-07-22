El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá cerca de 36.000 euros para potenciar el Mercado de la Almendra

Presentación del acuerdo - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá 35.900 euros en actualizar el Mercado de la Almendra, organizado por la Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval (FEDASOC), cada primer sábado de mes, gracias al acuerdo presupuestario del Gobierno municipal (PSE-PNV) con EH Bildu en 2026.

En la rueda de prensa de presentación del 'Plan de Revitalización del Mercado de la Almendra' han participado la concejala de Promoción Económica de Vitoria, María Nanclares, la portavoz del grupo municipal EH Bildu, Rocío Vitero, la presidenta de FEDASOC, Mari Mar Ortiz, y la gerente de Gasteiz On, Patricia García.

"El objetivo es dotar de un mayor contenido y profundidad al Mercado de la Almendra, un evento ya consolidado en nuestra ciudad que nació hace dos décadas para revitalizar el barrio y fomentar el producto local", ha anunciado Nanclares.

"Es el momento de darle un nuevo impulso para potenciar su atractivo tanto para la ciudadanía vitoriana como para las personas que visitan la capital alavesa. Esta cita nueve más de 75.000 personas al año", ha añadido.

Vitero, por su parte, ha señalado que, por un lado, se "ayuda a mantener vivo el comercio local, ya que es un espacio de apoyo al pequeño comercio, con venta directa de sus productos y que sirve para dotarlos de visibilidad. Por otro lado, atraerá a personas tanto de Gasteiz como de fuera a visitar el centro, siendo este un lugar de encuentro, lo que conlleva a la revitalización del Casco Histórico".

El Mercado de la Almendra promociona el Casco Medieval como un lugar dinámico, activo y con una oferta comercial diferenciada, genera flujos de personas para acercar a vitorianos y visitantes a este barrio y a su oferta comercial y hostelera e impulsa las compras en el comercio de proximidad. El Ayuntamiento aporta cerca de 60.000 euros anuales del presupuesto municipal a este evento.

INCREMENTO DE LA DOTACIÓN

Gracias al acuerdo presupuestario del Gobierno municipal con EH Bildu en 2026, el Consistorio incrementará su aportación en 35.900 euros para implementar novedades en el mismo. La programación que busca dinamizar este espacio incluye actividades infantiles, como talleres y dinamización de calle, así como propuestas para todos los públicos, como magia en los comercios y locales hosteleros, teatro de calle, dinamización musical y acciones de promoción gastronómica.

Este proyecto incluye, asimismo, la mejora de la señalética e imagen del Mercado, con el diseño y edición de 'roll ups' renovados para el puesto de información, así como un 'plotter' publicitario en la plaza de la Virgen Blanca. Con esta nueva dotación presupuestaria, FEDASOC organizará, igualmente, mercados temáticos y otras actividades de dinamización.