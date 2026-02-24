El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lanza la campaña 'El feminismo, nuestra Casa!' con motivo del 8-M

La concejala de Igualdad de Vitoria-Gasteiz, Ana López de Uralde - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado la campaña municipal con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo 8 de marzo, y que, con el lema 'El feminismo, nuestra Casa!' quiere reconocer el feminismo como valor social y visibilizar la "importante labor de la Casa de las Mujeres en el impulso del feminismo en la ciudad".

Así lo ha destacado en rueda de prensa la concejala de Igualdad, Ana López de Uralde, quien ha apuntado al feminismo como "valor social que beneficia a todas las personas y convertirlo en aquel valor que actúe como lugar u hogar donde nos encontremos para seguir avanzando en una sociedad más justa e igualitaria".

La agenda dará comienzo el sábado 7 de marzo con la actividad 'La Casa del Tiempo: Un Escape Room con María de Maeztu'. Esta cita está enmarcada en el ciclo 'Feminismo Mola', para jóvenes a partir de 12 años. Se realizará en la Casa de las Mujeres a las 10.30 horas en castellano y a las 12.00 y 13.30 horas en euskera.

Como novedad, el 9 de marzo el Ayuntamiento pondrá en marcha el 'Grupo de Ajedrez feminista para mujeres', a partir de 18 años, que surge tras la formación de la Escuela para el Empoderamiento Feminista realizada en noviembre 'Ajedrez para todas, movamos ficha'.

El viernes, 13 de marzo, tendrá lugar el recital performativo 'El poder de la palabra', a las 18.30 horas en el Centro Cívico Aldabe, con la participación de Ángela Serna, Celia Bsoul y Ania Otaola. Ya el sábado 14 de marzo se ha organizado la jornada de reflexión 'Maternidades sordas, voces propias/silenciadas', a las 11.00 horas, en el Centro Cívico Aldabe.

Los próximos días 15 y 22 de marzo, el ciclo Feminismo Mola presenta un 'Taller de 'Escalada Feminista', con dos turnos, uno para jóvenes de 10 a 13 años y otro para jóvenes de 14 a 18 años.

CONCIERTO

Uno de los eventos más destacados de la programación municipal de cara al 8-M es el concierto de Clara Peya. El público vitoriano podrá disfrutar de una de las creadoras más singulares de la escena musical española, que fusiona jazz, pop y electrónica con el piano como eje. Será el jueves 19 de marzo, a las 18.30 horas, en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Hegoalde.

Como broche a esta programación, los días 20 y 21 de marzo, el Ayuntamiento ha organizado un 'Taller de introducción a Mastodon y el fediverso, las redes sociales alternativas'.

"Este 8M invitamos a la ciudadanía a que salga a reivindicar una igualdad real para todas las mujeres y sepa que la Casa está aquí para seguir siendo ese espacio feminista al que pueden acudir y en el que pueden tomar parte en cualquier momento", ha indicado la concejala.

Algunas de las actividades son gratuitas y otras tienen precio. Las inscripciones pueden realizarse en la página web del Ayuntamiento de Vitoria.