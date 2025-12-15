El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta más de 1.250 plazas en los cursos de formación para el empleo de 2026

Rodaje del 'Sacamantecas' en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo de inscripción para su programa de formación para el empleo para el año 2026, dentro de una oferta que incluye más de 750 cursos 'on line' y 85 presenciales, con más de 1.250 plazas disponibles.

Según ha subrayado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, "una de las grandes novedades de esta convocatoria son los cursos en competencias digitales aplicadas al sector audiovisual organizadas en el CETIC, en línea con las necesidades de las empresas que recalan en la ciudad para rodar sus producciones".

Esta formación será impartida por la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), en el marco del programa 'Fast Forward by ESCAC/OFF ESCAC', que cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura, el ICAA y de los 'Fondos Next Generation' de la Unión Europea.

El Centro Municipal CETIC, además, ofrecerá la posibilidad de formarse en ámbitos como la Industrial 4.0, las tecnologías de la Información y la Comunicación, las Industrias creativas y la capacitación digital básica y alfabetización digital. Otras de las novedades de esta convocatoria son los cursos de programación en C++, Phyton y Redes Neuronales, así como las formaciones en diseño industrial en 2D y 3D (SolidWorks).

El Centro Municipal Ignacio Ellacuría, por su parte, ofrecerá cursos relacionados con ámbitos como la logística, la construcción, la edificación sostenible y la industria tradicional, algunos de los cuales permitirán la obtención de un Certificado de Capacitación Profesional.

Entre las novedades para esta edición, destacan los cursos de carpintería metálica y soldadura y los de pintura y albañilería. Además, se impartirá formación en competencias básicas como matemáticas y español, necesarias para optar a los Certificados de Profesionalidad.

Las novedades en el ámbito de la edificación sostenible son un itinerario formativo en la herramienta BIM, que utiliza una metodología de trabajo colaborativa centrada en un modelo digital centralizado que contiene toda la información de una construcción, así como una jornada sobre gestión de residuos de construcción y demolición: modificaciones y novedades legislativas.

Este mismo espacio acogerá 'los Martes Tecnológicos', unas jornadas en las que adquirir conocimientos acordes a los nuevos perfiles profesionales demandados por las empresas.

CURSOS 'ON LINE'

Por su lado, el proyecto municipal 'Basaldea' impartirá cursos en ámbitos relacionados con los cultivos biointensivos y horticultura regenerativa e incluye un Certificado de Profesionalidad en Agricultura Ecológica.

El Ayuntamiento gasteiztarra oferta más de 200 cursos de formación 'on line', que se pueden realizar tanto desde el ordenador personal como del propio CETIC, a través de una plataforma informática con un nuevo programa que incluye una importante renovación de cursos en ámbitos como la creación y administración de empresas, el diseño, la gestión informática, las habilidades personales, la Industria 4.0, la informática técnica, el marketing, el comercio, la hostelería y el turismo, entre otros.