El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza dos jornadas de firmas de autógrafos con jugadores del Deportivo Alavés

VITORIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jugadores de la primera plantilla del Deportivo Alavés firmarán autógrafos los próximo días 2 y 3 de septiembre en el complejo deportivo de Mendizorrotza y en el parque de Gamarra, respectivamente, dentro de una actividad organizada por el Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dirigida a las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales, con pase temporal o que hayan adquirido la entrada para una jornada.

Así lo ha trasladado en un comunicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde, quien ha señalado la oportunidad que supone para que las personas que acuden a las instalaciones deportivas municipales "puedan conocer y fotografiarse con los jugadores del primer equipo de fútbol masculino de la ciudad".

El martes, 2 de septiembre, el centrocampista Pablo Ibáñez y el defensa Jonny Otto firmarán autógrafos en el complejo deportivo de Mendizorrotza desde las 17.00 horas. Por espacio de una hora los futbolistas atenderán a la afición albiazul que quiera llevarse su firma o una fotografía con sus ídolos en el paseo principal de la instalación, entre la piscina olímpica y el edificio social.

Al día siguiente, serán el delantero Toni Martínez y el canterano Víctor Parada quienes se acercarán hasta el parque de Gamarra. La firma de autógrafos será en el frontón entre las 17.00 y las 18.00 horas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de colaboración previstas entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Deportivo Alavés.