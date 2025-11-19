El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé activar este jueves la fase de preemergencia del 'Plan de Nevadas'

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé activar en el mediodía de este próximo jueves la fase de preemergencia del 'Plan Municipal de Nevadas', ante el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, que marca una cota de nieve entre 500 y 700 metros para durante la noche.

El objetivo del 'Plan de Nevadas' es garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los efectos que la nieve y el hielo puedan tener en la movilidad y en el normal desarrollo de la vida urbana, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los diferentes servicios y departamentos municipales implicados en este operativo han celebrado este miércoles una reunión técnica para coordinar los principales aspectos de la activación de recursos.

En la fase inicial de preemergencia, los servicios municipales inician los trabajos de preparación, revisando el 'stock' de fundentes y poniendo a disposición los equipos quitanieves y esparcidores de sal.

El 'Plan de Nevadas' cuenta con un programa específico de recorridos de limpieza prioritarios para asegurar los accesos a centros sanitarios y de urgencia, zonas industriales, centros escolares y edificios oficiales, con el fin de asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad.

LIMPIEZA EN LAS CALLES

Este pasado lunes se publicó el bando relativo a temporales de nieve, un comunicado en el que, además de avisar de la activación del operativo municipal, se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana. Cada comunidad vecinal y personas propietarias de locales deberán responsabilizarse de la limpieza de nieve del tramo de acera correspondiente a su fachada, así como de los accesos privados.

Otras recomendaciones habituales son evitar el uso innecesario del vehículo privado, extremar la precaución al circular, y utilizar preferentemente el transporte público. Quienes se desplacen a pie deberán transitar por las aceras y cruzar calles y calzadas con máxima atención.

El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha destacado que el Ayuntamiento dispone de maquinaria para despejar las vías principales; de sal para distribuir en 33 puntos de la ciudad; y de un equipo humano "para atender todas las necesidades".

En todo caso, ha recordado que depende de la ciudadanía "el uso razonable del vehículo, evitar desplazamientos que supongan un riesgo, y tomar las precauciones habituales frente a la nieve", por lo que ha apelado a la colaboración de los vitorianos y vitorianas.