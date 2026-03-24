El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz refuerza el cierre de la pasarela de Los Astrónomos para "evitar accesos indebidos"

La pasarela de Los Astrónomos cerrada - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reforzado el cierre de la pasarela de Los Astrónomos para "evitar accesos indebidos" a la infraestructura, "pese al dispositivo inicial instalado por la Policía Local".

En una nota, el Consistorio ha indicado que la medida busca garantizar que no se produzca ningún uso de la pasarela, mientras existan dudas sobre su seguridad.

"La prioridad absoluta es la seguridad de las personas. Hemos reforzado el cierre, porque no podemos permitir que nadie acceda a una infraestructura sobre la que existes dudas", ha señalado la concejala de Espacio Publico y Barrios, Beatriz Artolazabal.

En los últimos días, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que algunas personas han sorteado el cierre inicial, lo que ha llevado a adoptar medidas adicionales para impedir el paso de forma efectiva y evitar cualquier riesgo. "Si hay una duda razonable, se cierra. Y si vemos que ese cierre no se está respetando, lo reforzamos. Vamos a ser extremadamente prudentes", ha añadido Artolazabal.

Los servicios técnicos municipales continúan trabajando en el análisis de la estructura, que incluye una primera inspección ya realizada y un seguimiento topográfico para determinar con rigor si se ha producido algún tipo de desplazamiento.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que esta infraestructura ya presentaba antecedentes con "problemas detectados" en 2021, una intervención en 2022 y un proyecto en marcha desde el pasado año para su sustitución completa.

De hecho, el proyecto de la nueva pasarela será este martes adjudicado y la firma del contrato se producirá en los próximos días. "Llevamos tiempo trabajando en la solución definitiva, porque sabíamos que esta pasarela tenía limitaciones. Ahora lo importante es actuar con responsabilidad y no asumir ningún riesgo", ha explicado la concejala.

AÑO Y MEDIO CERRADA

El proceso completo, redacción del proyecto, tramitación, licitación y ejecución de las obras, se sitúa en torno a un año y medio, condicionado también por las autorizaciones necesarias de ADIF, ya que la pasarela cruza sobre las vías del tren.

"La ciudadanía puede tener claro que no vamos a abrir la pasarela hasta tener todas las garantías. Lo primero es la seguridad y, si no existe un informe técnico sólido que certifique su buen estado, la pasarela permanecerá cerrada hasta la puesta en servicio de la nueva", ha concluido.