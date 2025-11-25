Ayuntamiento de Zarautz homenajeará este sábado a Yoanna Acedo, asesinada el pasado 15 de octubre

SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Zarautz realizará el próximo sábado, en el marco de la conmemoración el 25 de noviembre del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, un acto de homenaje a Yoanna Acedo, asesinada el pasado 15 de octubre en el municipio. El acto tendrá lugar a la una de la tarde en la plaza Lege Zaharren.

Además, el consistorio ha hecho pública una declaración con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres a través de la cual muestra su condena "más absoluta" al asesinato de Acedo y a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En el texto aprobado se destaca que "la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia".

En esta línea, el Ayuntamiento de Zarautz se compromete a fortalecer las redes de proximidad locales; desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local; promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio; desarrollar campañas de sensibilización y concienciación; promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista; desarrollar campañas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativa entre los sexos; así como a apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha.