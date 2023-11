El Azkena confirma a Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow y Arde Bogotá como primeros nombres de la edición 2024

La venta de entradas arranca este viernes, pero habrá una preventa exclusiva para quienes han asistido a alguna de sus ediciones



VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock festival de Vitoria-Gasteiz ha confirmado a los grupos Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá, Glen Hansard, St. Paul & The Broken Bones, The Pleasure Fuckers, ?.L.T, Lendakaris Muertos y Brigade Loco, entre otros, como los primeros nombres de la próxima edición 2024, a celebrarse en el recinto de Mendizabala del 20 al 22 de junio del próximo año.

Los organizadores del evento han informado además, en rueda de prensa, que realizarán una preventa "exclusiva para quienes han asistido a alguna de sus ediciones", desde este martes y hasta el jueves 9 de noviembre, a través de su página web; mientras que la venta general será a partir del día 10.

Queens Of The Stone Age regresará a la capital alavesa trece años después de su actuación en el Azkena, "considerada el mejor directo de la historia del festival", para presentar su último disco 'In Times New Roman'.

Un evento que contará también con la participación confirmada de la artista Sheryl Crow, de quien la organización ha destacado "su capacidad de jugar con diversos estilos como el country, el rock, el pop, el folk o el blues, que le han llevado a trascender en el rock".

La productora musical Last Tour ha destacado que, por su parte, el conjunto Arde Bogotá, "fuertemente influenciada por bandas como Arctic Monkeys, Foo Fighters y Héroes del Silencio, es "una de las bandas más demandadas por el público en las redes sociales de Azkena Rock Festival".

Aparte de estos tres grupos, la organización ha confirmado además la presencia del irlandés Glen Hansard, ganador de un Oscar a la Mejor Canción Original por la película 'Once', quien presentará ante el público gasteiztarra su último trabajo discográfico.

Otro de los conjuntos que retornará al Azkena en 2024, tras su pasada actuación de 2018, es la banda All Them Witches; mientras que la próxima edición supondrá el estreno en Vitoria-Gasteiz de la agrupación de soul St. Paul & The Broken Bones. Asimismo, el público podrá disfrutar de "la única actuación en España" de The Rain Parade que presentará "su primer álbum de estudio en más de 30 años" y de la banda punk madrileña The Pleasure Fuckers que "se reúne ex profeso para una única actuación en el Azkena Rock Festival".

ROCK VASCO

De entre las bandas de "rock con eusko label", el Azkena ha anunciado la presencia del conjunto de metal vizcaíno ?.L.T, la formación navarra de punk Lendakaris Muertos, Brigade Loco, Ezpalak, los gasteiztarras Moonshine Wagon y Txopet.

Por otra parte, ha explicado que el cartel de esta edición ha sido creado por la artista e ilustradora alavesa Raisa Álava, quien "se ha inspirado en los locales de ensayo, los pedales y los cables jack imprescindibles para las guitarras eléctricas", para su realización.

El Azkena Rock Festival ha señalado que el próximo año será la vigesimosegunda edición del certamen musical que el pasado año logró congregar a "un total de 48.500 amantes del rock".