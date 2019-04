Azkue: "La transferencia de la Seguridad Social debe hacerse con todas las garantías y eso requiere tiempo"

Actualizado 21/04/2019 11:10:31 CET

Es "absolutamente consciente" de que "gobierne quien gobierne" el "mayor error político" sería no completar el Estatuto de Gernika

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue, ha afirmado que la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social debe hacerse "con todas las garantías" y, dada la "complejidad" de la competencia, eso "requiere de tiempo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Jon Azkue se ha mostrado convencido de que, "gobierne quien gobierne", es "absolutamente consciente" de que el "mayor error político" sería no completar el Estatuto de Gernika.

En relación a las pensiones y a las reivindicaciones de los pensionistas vascos, Azkue, tras recordar que hay temas sobre los que no tiene competencia el Ejecutivo autónomo, ha afirmado que el Gobierno Vasco cree "absolutamente" en el Pacto de Toledo y no va a tomar decisiones que "de pronto dificulten algo que es democrático, que está en el Parlamento, algo en lo que participan todos los partidos políticos".

El viceconsejero ha indicado que la apuesta de garantizar las pensiones es "una cuestión de todos" y ha destacado que se "ha cambiado la inercia" en los incrementos de las pensiones porque "no tiene nada que ver el 0,25%" de subida que establecía el Gobierno del PP con el incremento del IPC al que se ha "comprometido" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Azkue ha señalado que el papel del Gobierno Vasco, de acuerdo a sus competencias, se limita a "poder asegurar que no haya una pensión mínima que no permita vivir" y eso "se llama Renta de Garantía de Ingresos (RGI)".

Cuestionado sobre si sería viable un sistema vasco de pensiones, ha asegurado que el Gobierno Vasco "jamás ha solicitado la transferencia del sistema de la Seguridad Social" sino que lo que está reclamando es la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social porque se debe "cumplir el Estatuto".

"Nada tiene que ver con el sistema, hoy no está en discusión el sistema, ni nosotros vamos a discutir sobre el sistema. Claramente, la posición de los dos partidos que sustentan el Gobierno es el Pacto de Toledo y así se seguirá y aquí, mientras tanto, nosotros seguiremos reivindicando la transferencia de la gestión, no del sistema de la Seguridad Social", ha agregado.

Azkue ha manifestado que todos son conscientes de que se trata de una "materia compleja" y, hablar de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, requiere de "pasos muy claros". "Uno, que nadie se confunda, que estamos pidiendo gestión, eso entiendo que entre los propios negociadores habrá sido condicionante como para abordarla en otra fase diferente", ha dicho.

"REQUIERE DE TIEMPO"

El viceconsejero ha señalado que su traspaso conlleva "muchas complicaciones" y ha indicado que "lo lógico es que, en el momento que se haga la transferencia, se haga bien, con todas las garantías y, ello, por la complejidad, requiere de tiempo".

Azkue ha manifestado que hay que tener en cuenta que hay unas elecciones generales el 28 de abril y cree que es mejor que primero se produzcan los comicios y "después las aguas vuelvan a su cauce" para abordar este tema.

El viceconsejero de Seguridad Social cree que, "gobierne quien gobierne", es "absolutamente consciente de que el mayor error político que se podría cometer es no completar el Estatuto de Gernika". "Si algo nos diferencia con respecto a Cataluña, es que aquí lo más efectivo es la política consensuada, el consenso son las transferencias y el cumplimiento del Estatuto de Gernika y así no habrá derivas raras", ha asegurado.

EPSVs

Por otra parte, el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social cree que se ha generado "cierta desinformación" en relación a la intención del Ejecutivo Vasco de generalizar las EPSVs porque "jamás se ha entendido la actitud del Gobierno".

Según ha manifestado, en Euskadi, a diferencia del resto de España, existe una modalidad contractual que ha posibilitado que haya un "desarrollo muy fuerte" de las EPSVs, con cerca de 24.000 millones de euros en depósito.

Azkue ha indicado que el Gobierno Vasco defiende que se generalicen dentro del sistema de empleo y que la negociación colectiva sea "base para seguir desarrollando esas EPSVs" pero "jamás como sustitutoria de pensiones" públicas. "El sistema de pensiones tiene que asegurar una pensión digna para todos, otra cosa es nuestro apoyo a las EPSVs", ha añadido.

Ante las reticencias de las patronales vascas para generalizar las EPSVs de empleo si ello les supone un aumento de costes, Azkue ha indicado que ha habido unos meses de "la respuesta del no". "Y el 'no' era 'no' tampoco al incremento en las bases máximas de Seguridad Social, sabiendo que son favorables al sostenimiento de la Seguridad Social, del sistema", ha puntualizado.

"Era un 'no' claro, 'no' tampoco a incrementos salariales, 'no' también a las EPSV, es importante que exista una reflexión clara en estos temas, que son de negociación colectiva", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que tampoco hay que "negar algo claro" y es que "siempre estos sistemas han tenido unas condiciones fiscales distintas a lo lógico, a lo normal en relación a sistemas de capital". "Hay que pasar del no a la reflexión, y luego al sí", ha concluido.