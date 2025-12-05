Azkuna Zentroa Bilbao acoge hasta el 14 de diciembre 'Fórmulas de cinética doméstica', de la artista Beatriz Sánchez

Muestra en Azkuna Zentroa - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Fórmulas de Cinética Doméstica', el proyecto que la artista Beatriz Sánchez ha realizado durante su residencia en el programa Babestu, podrá visitarse hasta el 14 de diciembre en la sala Urquijo de Azkuna Zentroa- Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao.

Se trata del resultado de un laboratorio artístico donde la artista ha creado artefactos móviles y pequeñas esculturas a partir de motores, objetos cotidianos, cerámicas y fragmentos encontrados, según han detallado desde Azkuna Zentroa.

Tras un periodo de investigación, el proyecto ha culminado en el centro cultural con dos semanas de trabajo intensivo en la sala Urquijo, que se transforma ahora en un taller abierto al público.

Hasta el próximo 14 de diciembre, los visitantes pueden recorrer el espacio y descubrir un muestrario de procesos y curiosidades, como ensamblajes frágiles y mecánicos que parecen cobrar vida convertidos en figuras insólitas. Más que una exposición al uso, Fórmulas de Cinética Doméstica propone "adentrarse en un gabinete de experimentos en movimiento", según Azkuna Zentroa.

En este taller abierto al público se podrán rodear de los artefactos activados y presenciar un proceso creativo que se despliega en tiempo real, donde el azar y la experimentación generan esculturas "precarias, inestables y llenas de extrañeza".

"Estas piezas móviles están formadas por motores, mini proyecciones de vídeo, objetos cotidianos y figuras, formando unos ensamblajes dinámicos que parecen tener vida propia (autómatas). Se trata de artefactos lo-tech, decadentes y poéticos, que balancean diferentes elementos frágiles en una mecánica torpe", describe la artista.

En 'Fórmulas de Cinética Doméstica', un proyecto de "elaboración artesanal que no aparca la animación ni la imagen en movimiento, Beatriz Sánchez vuelve al trabajo con las manos, dando rienda suelta al imaginario de la artista", ha destacado Azkuna Zentroa.

Según ha apuntado, las figuras "han sido creadas a base de cerámicas, materiales orgánicos, residuos, texturas bioplásticas, cachivaches y lascas encontradas". Están inspiradas en "restos arqueológicos y tecnofósiles inusuales y atemporales, con el fin de evocar -desde la ficción- el fin de una civilización parecida a la nuestra, que se muestra difusa tras haber pasado por los procesos de una 'erosión consciente'", asegura la artista.

La creación audiovisual y el arte digital centran la trayectoria de Beatriz Sánchez. En su trabajo utiliza medios tradicionales como el dibujo o la escultura y los mezcla con el vídeo, los medios digitales y actuaciones en directo. La experimentación y el "error" son partes integrales de su obra, caracterizada por los procesos libres, la improvisación, la magia, el humor y el desorden.

ARTISTA

Beatriz Sánchez (Córdoba, 1977) es artista visual. Es licenciada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y tiene un Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad reside en Bilbao, donde combina la producción de su trabajo artístico con la realización de videoclips y actuaciones de vídeo en directo. También se dedica a la pedagogía creativa, impartiendo talleres de videocreación en eventos culturales, universidades y centros de arte.

Sus trabajos han recibido varias menciones a través de Bilbao Arte, Iniciarte, NU2's, la Fundación Rafael Botí, VAD festival o Daniel Vázquez Díaz, entre otros. Ha recibido múltiples becas y premios, incluyendo la Residencia Artística Matadero en Madrid (2024), el Primer Premio al Mejor Videoclip en CAOSTICA (2024 y 2017), y la Beca de Producción Artística del Gobierno Vasco (2022, 2018, 2020).

Ha participado en numerosas exhibiciones, como Todas las Ítacas en la Fundación Rafael Botí de Córdoba o La máscara nunca miente, en CCCB, de Barcelona.