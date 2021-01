Azpiazu cree que hay "una pequeña vía" con Elkarrekin Podemos para hacer "algo más" con los presupuestos

Dice que el debate de la reforma fiscal "se debe retrasar", pero que se hará en esta legislatura, "cuando se vea la luz al final del tunel"

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado este jueves que existe "una pequeña vía" con el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU para hacer "algo más" en la negociación del proyecto de presupuestos para este año elaborado por el Gobierno Vasco, aunque ha considerado que "no es fácil".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Azpiazu ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es "ampliar el acuerdo" para los presupuestos, aunque ha advertido de que su objetivo es "hablar en el ámbito presupuestario" y dejar otras cuestiones como la revisión de la política fiscal u otros cambios legislativos "para otro momento".

En su opinión, el proyecto de presupuestos se ha realizado "observando bien la realidad y pensándolo bien", por lo que "son unos buenos presupuestos para hacer las política que se deben hacer".

"Son unos presupuestos bastante valientes y muy expansivos, que dan opciones para hacer cosas y algunos cambios, poner más dinero en una parte o en otra. Creo que son unos presupuestos muy sólidos", ha asegurado.

Así, el consejero de Economía y Hacienda ha explicado que, tras concluir la ronda de entrevistas en la negociación presupuestaria con todos los grupos parlamentarios, PP+Cs y Vox "tomaron la decisión de decir que no desde el primer día", EH Bildu y Elkarrekin Podemos han realizado sus propias propuestas, "muy distintas", y existe "una pequeña vía" con la coalición morada para hacer "algo más".

"Estamos analizando su propuesta, y hoy o mañana les haremos llegar nuestra contrapropuesta y veremos si es posible o no. No es fácil. Nuestra voluntad es ampliar el acuerdo, y queremos hablar en el ámbito presupuestrario. Fuera de ahí puede haber cuestiones como la política fiscal u otros cambios legislativos, pero queremos hablar sobre presupuestos, porque para nosotros es más fácil y es lo que toca. Del resto ya hablaremos en otro momento y lugar", ha explicado.

En lo que respecta a la propuesta de EH Bildu, Azpiazu ha lamentado que la coalición soberanista la haya presentado en los medios, cuando "dijeron que que la propuesta se la iban a hacer al Gobierno". "Está bien, pero eso es otra cosa, eso no es hacer una propuesta para llegar a un acuerdo -ha asegurado-. Eso es decir 'esto es lo que tenemos y esto es lo que pedimos'. Lo podrían haber hecho antes con el Gobierno, con tranquilidad y discreción, pero si se hace así, no creo que sea la mejor manera".

Además, ha considerado que la propuesta realizada por EH Bildu "está totalmente fuera de los presupuestos", ya que, según ha dicho, "incluyen la cuestión fiscal y los fondos europeos".

En todo caso, el consejero de Economía y Hacienda ha recordado que el Gobierno Vasco tiene la mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar el proyecto de presupuestos sin depender del apoyo de ningún otro grupo, y que eso "da tranquilidad".

"No necesitamos el apoyo y los votos de nadie, pero nuestra voluntad es dar la oportunidad al resto de grupos para negociar y lograr un acuerdo más amplio. Creo que es importante en estos momentos contar no solo con el apoyo del PNV y del PSE-EE, porque cuanto más apoyos, mejor, aunque no sea necesario", ha afirmado.

POLÍTICA FISCAL

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha considerado que el debate sobre la reforma fiscal "se debe retrasar", y, aunque ha reconocido que "habrá que tomar la deisión de subir impuestos", será "en el futuro, no ahora", ya que, en su opinión, "si se suben ahora los impuestos, eso va contra la economía, y lo que se quiere es la economía crezca, cuanto más mejor, porque conlleva empleo y demás".

En este sentido, ha afirmado que el debate sobre la reforma fiscal se deberá realizar durante la actual legislatura, "cuando veamos la luz al final del tunel", partiendo del análisis de los resultados de la anterior reforma fiscal, por un lado, y estudiando "lo que hay que hacer de cara al futuro", por otro.

"En esta legislatura sí que hay que hacerlo. El compromiso fue realizar esta reflexión el año pasado o este. Lo que ha sucedido es que el covid ha modificado ese compromiso porque no es el momento más adecuado, pero ese momento no lo debemos olvidar y lo vamos a hacer, con responsabilidad", ha explicado.

FONDOS COMUNITARIOS

Además, el consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que "aún no sabemos" cómo será la gestión de las ayudas del fondo de recuperación europeo Next Generation, ya que, la Comisión Europea "aún no ha aprobado el reglamento" y el Gobierno de España "está dando pasos pero no sabe muy bien hacia donde".

"Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, y hemos presentado nuestros proyectos en Madrid. Creemos que son proyectos sólidos, y que con ellos va a ser posibnle traer dinero", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno Vasco no ha incluido las posibles ayudas europeas en el proyecto de presupuestos "porque aún no se sabe cuándo van a llegar, cuánto va a llegar, y para qué va a ser". En todo caso, ha indicado que los presupuestos incluyen un título sobre cómo gestionar los fondos cuando lleguen.

"El camino ya está preparado, y cuando lleguen los fondos los pondremos donde haya que ponerlos, pero como ahora no lo sabemos, no se puede poner en ningún lugar. No está en nuestras manos, está en manos de Europa y de España", ha concluido.