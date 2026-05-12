El Banco de España en Bilbao acerca su labor a la ciudadanía durante la Semana de la Administración Abierta

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La sucursal del Banco de España en Bilbao ha organizado varios talleres divulgativos para acercar la labor de la institución a la sociedad, con motivo de la Semana de la Administración Abierta, que tendrá lugar entre el 18 y el 24 de mayo.

En concreto, el Banco ofrecerá dos talleres el 20 y 21 de mayo dedicados a la tecnología y el diseño de los billetes, para aprender a comprobar fácilmente su autenticidad y buen estado, entre otras cuestiones.

La institución tiene "un papel fundamental" en el ciclo del efectivo, siendo responsables de la producción y emisión de los billetes y de la puesta en circulación de los billetes y monedas. Además, se encarga de velar por su buen estado y de retirar aquellos que estén dañados o sean falsos, según ha precisado el Banco de España.

Estos dos seminarios son gratuitos y estarán abiertos a la ciudadanía previo registro. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este jueves, 14 de mayo, a las 14.00 horas.

Además, el Banco de España celebrará otros dos seminarios, los días 19 y 22 de mayo, dirigidos a escuelas y organizaciones sociales para explicar qué hace el Banco de España, por qué lo hace, qué impacto tiene para la ciudadanía y cuáles son sus retos fundamentales.

El Banco de España ha destacado que, entre otras funciones, la institución "vela por la solidez y solvencia del sistema financiero, trabaja por la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas de pago, protege al cliente bancario y contribuye a la estabilidad de los precios".

La sucursal de Bilbao participa por quinto año consecutivo en la Semana de la Administración Abierta, que es una iniciativa impulsada a escala mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) y organizada en España por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El objetivo de la Semana de la Administración Abierta es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía a partir de los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.