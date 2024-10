La banda gótica The Mission cierran este martes con su primer concierto en Bilbao su gira estatal

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda británica The Mission cierran este martes en Bilbao la gira de cuatro conciertos que este emblemático grupo de rock gótico inició el 25 de septiembre en Barcelona.

El concierto, que tendrá lugar en la Sala Santana 27 es la primera actuación en Bilbao de esta banda que lideran el cantante y guitarrista Wayne Hussey y el bajista Craig Adams que fundaron tras su salida de The Sisters Of Mercy, tal y como ha informado la promotora Muskerra.

Formados a principios de 1986 en Leeds, el grupo, que quiso denominarse Sisterhood pero el líder de Sister Of Mercy, Andrew Eldritch, lo usó para un proyecto en solitario, publicó en 1987, ya como The Missión, su primer disco, "God's Own Medicine" (1987), tras el cual, lideraron la segunda ola del sonido gótico surgida en Gran Bretaña en la segunda mitad de la década de los ochenta, tras una primera en la que despuntaron bandas como Siouxsie And The Banshees o The Cure.

Con una trayectoria que incluye una decena de álbumes, tras varias separaciones temporales y la sucesiva salida de varios de sus integrantes, la banda se volvió a asentar a partir de 2011 con el regreso a la formación del bajista fundador Craig Adams y del guitarrista original del grupo, Simon Hinkler que completan el cuarteto con el que giran en la actualidad junto al cantante y líder Wayne Hussey y un nuevo bateriía, Alex Baum.

La apertura de puertas del concierto en Bilbao será a las 20.00 horas y el concierto está previsto a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 33 euros más gastos de gestión en anticipada y 36 euros en la taquilla. La gira estatal arrancó en Barcelona el 25 de septiembre y recaló en Madrid al día siguiente y en Murcia el día 27.