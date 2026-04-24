La Banda Municipal de Música de Bilbao despide la temporada con 'In modo di satira' este domingo en el Euskalduna

Actuación de la Banda Municipal de Música de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao despedirá la temporada 2025/2026, 'Perfiles', con una propuesta de humor, ironía y ritmo en el concierto 'In modo di satira', dirigida por Miquel Rodrigo i Tamarit, este próximo domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Auditorium del Palacio Euskalduna.

Según ha informado la banda en un comunicado, el programa aúna obras de Manuel Palau, Miguel Asins Arbó, Charles Ives y Dmitri Shostakovich, de modo que se hará un recorrido por diferentes formas de entender la sátira en la música del siglo XX.

"Desde la elegancia irónica de la Marcha Burlesca de Palau, pasando por el carácter danzante y teatral de Ballets de Asins Arbó, hasta el humor desenfadado de Country Band March de Ives y la mordacidad escénica de la suite del ballet El Perno de Shostakovich, el concierto ofrece una mirada plural y sugerente sobre el lenguaje satírico en la música", han explicado.

La dirección musical correrá a cargo de Miquel Rodrigo i Tamarit, maestro con una destacada proyección internacional desde los años 90, tras obtener la Batuta de Oro en Kerkrade y diversos reconocimientos en concursos europeos. Ha desarrollado una carrera polifacética al frente de orquestas y producciones de distintos géneros -sinfónico, ópera, ballet, musicales y cine- en numerosos países. Compagina su actividad artística con la docencia como catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del palacio, en la página web del Euskalduna y en cajeros Kutxabank.