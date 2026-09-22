Banda Municipal de Música y la Coral Manuel Iradier estrenarán una obra de Tomás San Miguel en la Catedral Santa María

Presentación del concierto - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santa María acogerá los próximos 1 y 2 de octubre, a las 19.30 horas, dos conciertos de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz junto con la Coral Manuel Iradier que, bajo el título 'La Música del Silencio', volverá a reunir a ambas formaciones en una cita organizada gracias a la colaboración la Cofradía de la Virgen Blanca y estrechamente vinculada con la tradición, el patrimonio y la historia musical de la ciudad.

El concierto ha sido presentado este martes en rueda de prensa por la concejala de Cultura de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, el director de la Banda Municipal de Música, Luis Orduña, el abad emérito de la Cofradía de la Virgen Blanca, Ricardo Sáez de Heredia, y las codirectoras de la Coral Manuel Iradier, Estitxu Delgado y Leire Betolaza.

Díaz de Corcuera ha destacado que se trata de una cita "plenamente consolidada en la programación cultural de Vitoria-Gasteiz y esperada con muchas ganas por la ciudadanía". "La buena acogida de las anteriores ediciones llevó hace dos años a programar dos pases del mismo concierto, una fórmula que volverá a repetirse este año durante las jornadas del jueves y el viernes", ha explicado.

"Este encuentro nos permite disfrutar de dos formaciones fundamentales en la historia musical de nuestra ciudad dentro de un escenario excepcional. Es una propuesta que une creación contemporánea, tradición, patrimonio y talento local", ha señalado la concejala.

El programa, dirigido por Luis Orduña, estará dividido en dos partes. En la primera, la Banda Municipal actuará en solitario e interpretará 'Réquiem', de David Maslanka, e 'In Memoriam', de Bert Appermont. Ambas composiciones sonarán por primera vez en el repertorio de la formación municipal.

En la segunda parte se incorporará la Coral Manuel Iradier. Banda y coro interpretarán 'Better is Peace', perteneciente a 'El Hombre armado. Una misa por la paz', de Karl Jenkins; 'Iluminatio. Virgen Blanca/Madre del Silencio', de Tomás San Miguel; y la tradicional 'Plegaria a la Virgen Blanca', de Luis Aramburu.

ESTRENO ABSOLUTO

La principal novedad del programa será el estreno absoluto de 'Iluminatio. Virgen Blanca/Madre del Silencio', un encargo realizado al compositor vitoriano Tomás San Miguel. La obra ha sido concebida como un homenaje a la Virgen Blanca y a Vitoria-Gasteiz, con una dedicatoria especial a la Banda Municipal de Música.

"El plato fuerte de esta edición es el estreno de Tomás San Miguel, uno de los compositores vitorianos más relevantes. Es una obra muy vinculada a nuestra ciudad y a su tradición que, además, abre una colaboración que tendrá continuidad en 2027 con el estreno de otra composición suya de mayor formato", ha expuesto Luis Orduña.

La participación de la Coral Manuel Iradier permitirá ampliar la dimensión sonora y emocional del concierto, especialmente en una segunda parte concebida para aprovechar la acústica y el carácter monumental de la Catedral de Santa María. El concierto se celebra por invitación de la Cofradía de la Virgen Blanca, cuya colaboración hace posible que la Catedral vuelva a convertirse en punto de encuentro de música, patrimonio y tradición.

Las invitaciones podrán recogerse a partir del 28 de septiembre, en horario de 11.00 a 13.00 horas. Las personas cofrades deberán acudir al Museo de los Faroles, situado en la calle Zapatería, número 35, mientras que el público general podrá retirar las invitaciones en Musiketxea, en la calle San Antonio, 14.