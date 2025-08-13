La bandera amarilla ondea en la playas guipuzcoanas de Zurriola, Ondarreta, Orio, Zarautz, Gaztetape e Itzurun

SAN SEBASTIÁN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla ondea este miércoles en las playas guipuzcoanas de la Zurriola y Ondarreta de San Sebastián, Antilla de Orio, Zarautz, Gaztetape en Getaria e Itzurun en Zumaia.

Según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación de Gipuzkoa, hay bandera verde en La Concha de San Sebastián, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, Santiago de Zumaia, Santiago de Deba y Ondarbeltz de Mutriku.

La temperatura media del agua en este nublado miércoles es de 24 grados. La bajamar ha sido a las 13.50 horas y próxima pleamar será a las 20.10 horas.