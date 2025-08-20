La bandera amarilla ondea en la playas guipuzcoanas de La Zurriola de San Sebastián, Gaztetape de Getaria y Zarautz

Archivo - Playa de Orio (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla ondea este miércoles en las playas guipuzcoanas de La Zurriola en San Sebastián, Zarautz, y Gaztetape en Getaria, según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Antilla de Orio, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, Santiago e Itzurun de Zumaia.

La temperatura media del agua en este miércoles lluvioso es de 22 grados. La próxima pleamar será a las 15.35 horas y la bajamar a las 21.40 horas.