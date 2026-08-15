Bandera roja en Arriatera-Atxabiribil y Toña, con baño permitido en el resto de playas de Bizkaia

Archivo - Playa de Zierbena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este sábado en las playas vizcaínas de Arriatera-Atxabiribil y Toña, por lo que está prohibido bañarse, con baño permitido en el resto de playas de Bizkaia y aviso de medusas en Ereaga, según los datos ofrecidos por la Cruz Roja en el territorio.

Con bandera amarilla de baño con precaución se encuentran La Arena, Las Arenas, Ereaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

El resto de playas tienen bandera verde de baño libre. La temperatura del agua se sitúa en 23 grados de media y la de ambiente en 27. La bajamar ha sido a las 10.25 horas.