La bandera roja ondea este jueves en 12 playas de Bizkaia y la verde solo en tres arenales

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este jueves en 12 playas vizcaínas, las de La Arena, Bakio, Gorliz, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Aritzatxu, Laida, Laga, Ea, Arriatera-Atxabiribil, Ogella y Karraspio mientras que solo en tres de los arenales vizcaínos, en Las Arenas, Toña e Insuntza, ondea la verde y se permite el baño libre.

En los restantes ocho arenales luce la bandera amarilla, con lo que se aconseja el baño con precaución, caso de Ereaga, Plentzia, San Antonio, Arrigunaga, Muriola, Armintza, Laidatxu y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua es de 22 grados mientras que la de ambiente es de 20. La bajamar está prevista para las 14.10 mientras que la pleamar tendrá lugar a las 20.20 horas.