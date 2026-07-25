Baño prohibido en Arriatera-Atxabiribil y Barinatxe, y con precaución en Ereaga, las tres con presencia de medusas

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BILBAO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja de prohibición de baño ondea este sábado en los arenales vizcaínos de Toña, Laidatxu, Arriatera-Atxabiribil y Barinatxe, las dos últimas con presencia de medusas, igual que en la playa de Ereaga, donde se permite el baño con precaución, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

En el resto de playas del territorio no se han observado, por el momento, medusas. Con bandera amarilla están La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe, Muriola, Gorliz, Bakio, San Antonio, Laida y Laga, por lo que se recomienda entrar en el agua con precacución.

Con bandera verde y baño libre están las playas de Arrigunaga, Plentzia, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados. La última bajamar se ha producido a las 08.35 horas, y la próxima pleamar está prevista para las 14.59 horas.