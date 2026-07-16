Baño prohibido en la playa vizcaína de Toña y precaución en los arenales de Las Arenas, Laidatxu, San Antonio y Laida

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BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este jueves únicamente en la playa vizcaína de Toña, donde ondea la bandera roja, mientras que en los arenales de Las Arenas, Laidatxu, San Antonio y Laida, hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

En el resto de playas, La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arrieatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La última bajamar ha sido a las 12.36 horas y la próxima pleamar se producirá a las 18.55 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 28 grados.