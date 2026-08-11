Baño prohibido en Toña y bandera amarilla en otras siete playas vizcaínas este martes, sin presencia de medusas

Archivo - Playa de Gorliz (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en la playa vizcaína de Toña, por lo que el baño está prohibido, mientras que otros siete arenales del territorio cuentan con bandera amarilla, que indica baño con precaución. Por el momento, en esta jornada no hay ninguna playa en Bizkaia con advertencia de presencia de medusas.

Según la información facilitada por Cruz Roja, esta mañana solo un arenal del litoral vizcaíno exhibe bandera roja, el de Toña. La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, San Antonio y Laida, por su parte, ondean la bandera amarilla. En el resto de playas de Bizkaia la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

Este martes la temperatura del agua se sitúa en 23 grados, mientras que la temperatura del medio ambiente es de 25 grados. La pleamar se producirá a las 16.32 horas y la bajamar a las 22.43 horas.