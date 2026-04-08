Barakaldo incorpora cinco nuevas estaciones del servicio Bizkaibizi

El concejal de Alcaldía de Barakaldo, Gorka Zubiaurre, junto a una estación de Bizkaibizi - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo incorporará durante este de abril cinco nuevas estaciones del servicio público de préstamo de bicicletas eléctricas Bizkaibizi en Retuerto, Gorostiza, San Vicente, Bagatza y Zuazo Arteagabeitia, con lo que pasará a tener un total de 33.

Actualmente, Barakaldo cuenta con 273 bicicletas distribuidas en 28 estaciones en esta red, que ampliará con estas nuevas cinco estaciones con el objetivo de "reforzar aquellas zonas donde se ha detectado una mayor demanda y uso del servicio", ha explicado el Ayuntamiento.

En concreto, se han previsto nuevas estaciones en Iguliz (en funcionamiento desde el 26 de marzo), Avenida de Euskadi (puesta en marcha este mismo miércoles), junto a la Casa de Cultura de Retuerto (operativa desde el 9 de abril), junto a "la torre de color distintiva" en la calle San Bartolomé (prevista para el 14 de abril) y en Beurko Viejo (que comenzará a funcionar el 15 de abril).

A pesar de este incremento en el número de estaciones, el número total de bicicletas se mantendrá en 273 porque, según ha precisado el Consistorio, se ha alcanzado el máximo establecido en el contrato actual.

El aumento de estaciones permitirá que las bicicletas puedan estar "mejor distribuidas" ya que, "en muchas ocasiones, había estaciones donde se dejaban muchas más bicicletas que las que entraban" y otras quedaban "vacías", ha indicado el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre.