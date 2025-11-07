Barakaldo invertirá 429.000 euros en un plan de asfaltado para siete calles de la ciudad

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo destinará 429.000 euros en un plan de asfaltado de siete calles de la ciudad (Avenida de la Libertad con Zorrilla, Encartaciones, Goya, Grupo Los Ángeles, Max Center, Araba y Murrieta con Arana) como parte del programa anual de mejora del asfaltado urbano.

Según ha trasladado el concejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria, el "mantenimiento del firme de las calles es una prioridad", ya que quiere que los vecinos puedan circular por vías "más seguras y cómodas", tanto en vehículo como a pie.

Uria ha recordado que estos contratos de asfaltado se realizan cada año, y que el pasado se destinaron más de medio millón de euros a estas labores. "Este año continuamos con nuevos ámbitos de actuación para seguir renovando el asfaltado urbano de manera progresiva", ha señalado.

Además, el proyecto contempla la suavización de las pendientes de los pasos elevados existentes en el ámbito de actuación, de modo que no superen el 6,5% de inclinación máxima, tal y como establece la recomendación del Ararteko, han indicado desde el consistorio.

Estas actuaciones se enmarcan de la modernización del asfaltado que el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años, a lo que hay que sumar la renovación por completo de 14 calles del municipio, con una inversión global de 6,4 millones de euros.

"Estamos transformando Barakaldo poco a poco, con obras que pueden parecer pequeñas, pero que mejoran la vida cotidiana de miles de personas. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en el mantenimiento y mejora de los barrios, escuchando las demandas vecinales y actuando donde más se necesita", ha concluido el concejal.