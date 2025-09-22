BBK Klima acogerá el 27 de septiembre un encuentro que fusionará enogastronomía y moda sostenible

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBK Klima, el parque experiencial ubicado en Busturia (Bizkaia), en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, acogerá un "encuentro único" organizado junto a Urdaibaiko Esentziak, en el marco de Fashion Revolution, en el que combinará gastronomía local, txakoli de la comarca, música en directo y moda sostenible.

Según ha explicado la fundación, BBK Klima y Urdaibaiko Esentziak -- iniciativa impulsada por la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, que desde 2013 promueve los productos locales y la gastronomía de la comarca--, han colaborado para "transformar BBK Urdaibai Zentroa en un espacio de encuentro que une enogastronomía local, música y moda sostenible".

Como consecuencia, el 27 de septiembre quienes visiten este espacio entre las 11.30 y las 15.30 horas tendrán ocasión de "disfrutar de una mañana dedicada a la cultura, la innovación y la conciencia ambiental", en un encuentro "pensado para inspirar y conectar con el cuidado del planeta".

Esta cita se enmarca en el movimiento internacional Fashion Revolution, pero "adquiere una identidad propia gracias a la fusión entre la esencia gastronómica de Urdaibai y el diseño vanguardista enfocado en biomateriales".

La responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK, Ainhoa Elortegi, ha afirmado que Urdaibai es "un entorno privilegiado para lanzar un mensaje global sobre sostenibilidad". "La moda y la gastronomía pueden ser aliadas en la defensa del planeta, y este evento lo demuestra", ha señalado.

Urdaibaiko Esentziak se encargará de acercar a los asistentes la gastronomía de Urdaibai, con pintxos elaborados con productos locales 'km 0' y el txakoli de la comarca. Participarán en el evento "bodegas referentes" como Itsasmendi (Gernika-Lumo), Berroja (Muxika) o Talleri Berria (Morga), todas ellas adheridas a la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible). Los tickets de degustación tendrán un precio de dos euros.

En esta ocasión, BBK Klima vinculará cultura, moda y gastronomía, y ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de productos locales, de un desfile de moda sostenible, de música en directo y de todas las instalaciones de su parque experiencial con entrada gratuita mediante reserva online.

El desfile de moda sostenible (Roots of a New Dimension) pretende mostrar prendas que "abrazan la naturaleza e invitan a reflexionar", según Elortegi, quien ha afirmado que la ropa hecha con biomateriales "es mucho más que una tendencia: es una revolución silenciosa que busca cuidar nuestro planeta".

A diferencia de los tejidos tradicionales derivados del petróleo o de procesos contaminantes, estos materiales se crean a partir de recursos renovables como hongos, algas, frutas o incluso residuos agrícolas.

Cada prenda está diseñada "para reducir el impacto ambiental y formar parte de un ciclo más circular", donde la ropa "pueda volver a la tierra o reciclarse de manera natural, sin dejar residuos tóxicos". "Gracias a la moda con biomateriales se abre un universo creativo donde ciencia, arte y sostenibilidad se encuentran. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden marcar la diferencia", ha precisado.

La muestra de BBK Klima reunirá "el talento" de diseñadores e investigadores de todo el mundo, como Mirta Calandrelli y Camila Escurra (Argentina); Beth Williams (Londres); Barbara Rakovská (Praga); Emma Guillem, Laia Badia y Martina Mayol (Barcelona); y Adele Orcajada, Aritz Antolin, Paula Franco y Flor Verón (Euskadi).

"Fashion Revolution no es solo una exposición, es una invitación a imaginar otra forma de relacionarnos con la naturaleza a través de lo que vestimos. Una llamada a repensar el consumo, el diseño y la innovación desde la sostenibilidad y el respeto al entorno", ha concluido Elortegi.