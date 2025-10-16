BBK Klima se suma a Asteklima 2025 y abre sus puertas al público de forma gratuita el 18, 19 y 25 de octubre

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque experiencial BBK Klima ubicado en Urdaibai se sumará los días 18, 19 y 25 de octubre a una nueva edición de Asteklima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, que regresa para "movilizar a la ciudadanía frente al cambio climático y avanzar en la transición energética".

Según ha informado BBK Klima, en su apuesta por "acercar la sostenibilidad a la ciudadanía", durante tres jornadas, la entrada al parque experiencial será totalmente gratuita para que aquellas personas que se acerquen "puedan disfrutar de una experiencia interactiva llena de aprendizaje, innovación y diversión".

Los días 18, 19 y 25 de octubre, familias, jóvenes y personas de todas las edades podrán recorrer los espacios interactivos de BBK Klima, "descubrir soluciones sostenibles aplicables a la vida cotidiana y sentir de primera mano cómo pequeñas decisiones pueden marcar grandes diferencias".

Según ha afirmado la responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK, Ainhoa Elortegi, la sostenibilidad "no es solo una meta, sino un camino que se recorre juntas y juntos". "BBK KLIMA es un espacio para aprender, experimentar y sentir que cada gesto cuenta", ha añadido.

Para Elortegi, el deseo de BBK Klima es que los visitantes "puedan descubrir cómo los hábitos diarios, desde la alimentación hasta la movilidad, pueden convertirse en herramientas de cambio positivo".

"IR MÁS ALLÁ"

Ha añadido que BBK Klima entiende que "la educación ambiental y la participación activa son clave para construir un futuro sostenible" y, por ello, el parque experiencia "busca ir más allá". "Se trata de inspirar, acompañar y empoderar a las personas para que cada día sean agentes de cambio en su entorno", ha dicho.

BBK Klima ha reafirmado su compromiso con la comunidad, la innovación verde y la acción sostenible, "mostrando que la transición hacia un mundo más respetuoso con el medio ambiente es un proyecto colectivo en el que todos tenemos un papel que desempeñar".