BBVA Research propone estrategias a largo plazo frente a la incertidumbre y "cuellos de botella" que lastran la economía

El economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, ha advertido de la necesidad de desarrollar estrategias "a medio y largo plazo" para que las empresas puedan responder de forma eficaz al entorno actual de "incertidumbre" y a los "cuellos de botella" que amenazan el crecimiento económico, entre los que ha citado el problema de la vivienda y la escasez de mano de obra.

Sicilia ha participado este miércoles en la jornada 'Euskadi hacia el futuro', organizada por Europa Press en Bilbao, en la que ha afirmado que el punto de partida de la economía vasca, con una previsión de crecimiento de en torno a un 2,5% para este año, es "bueno", si bien esta cifra es "un poco más baja que la del resto de la economía española".

No obstante, ha considerado que "los soportes del crecimiento de este año son bastante seguros". En este sentido, ha aludido a la reducción del precio del petróleo y a una "cierta estabilización" del precio de la energía, lo que "podría reducir la necesidad de ajuste de la producción industrial".

A su vez, ha manifestado que el turismo "sigue aguantando la economía" y que el consumo "evoluciona bastante bien", una tendencia que ---a su juicio-- se mantendrá "en un contexto de bajada de inflación".

Otro factor es la existencia de una política fiscal "expansiva", sobre todo en la parte de infraestructuras y defensa, lo que junto con la "aceleración" de los fondos de 'Next Generation EU' "podría beneficiar a la región". En todo caso, ha reconocido que la economía vasca padece "dos debilidades", consistentes en una "exposición" a las exportaciones a Estados Unidos mayor que el resto de la economía española.

Además ha explicado que está "en marcha" un proceso de "transformación estructural" ante el que "hay que ponerse las pilas". "Primero, tenemos un estancamiento en Europa; y luego, tenemos un cambio estructural en el sector automotriz, que afecta también particularmente" a la economía vasca, ha añadido.

Sicilia ha afirmado que en la actualidad, la financiación está llegando de una forma adecuada a las empresas, dado que la banca "está contribuyendo positivamente al dinamismo". "Podemos ver que el nuevo crédito crece por factores de oferta o por factores de demanda o no crece por esas cuestiones; y lo que vemos es que desde 2024, los factores de oferta son positivos para la provisión del crédito", ha explicado.

En este sentido, ha manifestado que "recientemente, los créditos de más de cinco años de las empresas para la inversión fija están ya creciendo en terreno positivo, por encima del 2%". En el caso de los tipos de créditos, ha indicado que cuando se comparan con el resto de países europeos, en España, el pasado mes de septiembre, "estaban un poquito por debajo del 3,20", lo que son "veinte puntos básicos menos que la zona euro, 15 puntos básicos menos que Alemania".

Sicilia ha indicado que "la situación es buena", y que las empresas, en general, en España "están menos desapalancadas que sus socios europeos", por lo que tienen "margen para endeudarse".

A su juicio, el foco "no está tanto en la provisión de crédito", sino que se está padeciendo "una debilidad de la inversión en España". Entre los factores que podrían haber influido en esto se encuentran los "cambios estructurales" que se están produciendo, como el del avance hacia "una economía más de intangibles que de tangibles".

En este contexto, ha explicado que "la provisión de crédito es un poco más complicada y no sólo se necesita el sector bancario", sino que también se requiere de "la financiación de otro tipo de actores".

Por otra parte, ha señalado que aunque la regulación "siempre es necesaria", España "se está quedando un poco atrás en este mandato que tienen todos los países de impulsar lo más posible las condiciones para que el crédito fluya mejor".

Sicilia ha añadido que "el problema es que la renta per cápita de España, comparada con otros países europeos y comparada con el pasado, se está reduciendo en términos relativos", dado que hace menos de 15 años "estaba por encima del 100% de Europa y ahora está en torno al 80%".

Según ha explicado, "hay determinantes que tienen que ver con el aumento del gasto público corriente más que en inversión; con la presión fiscal; y con el no avance respecto a instituciones europeas y, en algunos casos, el retroceso de la institucionalidad".

Ante esta situación, ha considerado que se debe desarrollar "una estrategia que vaya más allá del corto plazo, que se enfoque al medio y el largo plazo", y que esté orientada a "mejorar las oportunidades de creación y nacimiento y crecimiento de empresas" para fomentar la inversión privada. Esto --según ha dicho-- "es lo que le ha faltado a España y a Euskadi en todo este proceso de recuperación".

A su vez, ha advertido sobre la importancia de "atraer capital físico, humano y tecnológico", dado que las transiciones climática y digital "van a permitir inversión en capital privado muy alta".

En todo caso, el director de BBVA Research ha reconocido que "el entorno no es el mejor" para la empresas, puesto que "la incertidumbre es algo muy complicado de gestionar".

En el caso de las empresas pequeñas, ha explicado que están cambiando "de un modelo de cooperación global y certezas, a un modelo en el que la cooperación global muestra grietas y desgobernanza", lo que genera "una incertidumbre" respecto a cuáles son los mercados en los que se puede vender un producto; cuál es el precio al que se podrá vender; y cuáles son las inversiones que se van a tener que acometer; y qué "restricciones" van a existir.

Sicilia ha indicado que todo esto "genera un entorno complejo que hace mucho más importante tener un plan y una visión a largo plazo", con el fin de poder reducir el nivel de incertidumbre. Además, ha considerado que es necesario buscar soluciones a los "cuellos de botella" que pueden obstaculizar que el crecimiento "siga siendo sólido".

De esa forma, ha advertido sobre la importancia de evitar que el turismo sufra "cuellos de botella" relacionados "con el capital humano y la capacidad de incrementar la productividad de los trabajadores y de atraer inmigración". Además, ha afirmado que la vivienda "va a ser un cuello de botella para muchos sectores", dado que si se pretende atraer a trabajadores, es necesario contar con viviendas para que esas personas "vivan a un precio razonable".

Por otra parte, ha afirmado que la economía española está creciendo más que la economía europea, por lo que "los niveles de competitividad van a requerir posiblemente un esfuerzo en productividad adicional".

Sicilia también ha apuntado a la escasez de trabajadores. "Tenemos que visualizar la mano de obra como un recurso que no va a estar aquí y que todos los países vamos a competir por ello", ha explicado. Por ese motivo, ha considerado "muy importante" que se generen las condiciones "para que esa mano de obra se pueda integrar".

A su juicio, es necesario reducir el paro estructural y el absentismo "para solucionar esa escasez", por lo que ha planteado la importancia de contar con políticas activas de empleo, "mucho más que con políticas pasivas de empleo". "Es algo en lo que España ha invertido muy poco; hemos invertido mucho más en políticas pasivas de empleo que en políticas activas", ha lamentado.

Sicilia ha afirmado que "en un mundo tecnológico, donde todo está cambiando a una velocidad rápida, la formación continua es fundamental", y que el hecho de que haya empresas que no puedan ofrecer esta formación representa otro "cuello de botella".

También ha puesto de manifiesto que la inversión en investigación y desarrollo en España, en proporción del PIB, "es más o menos del 1,5%", frente al 3,25% de Europa.