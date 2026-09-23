Begoña M. Rueda y Maite López Las Heras, ganadoras del XXXVI Certamen de poesía Ernestina de Champourcín

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Begoña M. Rueda y Maite López Las Heras han resultado ganadoras del XXXVI Certamen de poesía Ernestina de Champourcín, que ha recibido 155 candidaturas, de las que 137 correspondían a la modalidad de castellano y 18 a la de euskera.

En la modalidad de castellano, el premio ha recaído por unanimidad en la reconocida poeta andaluza Begoña M. Rueda, presentada bajo el pseudónimo Fe Delagua, por su poemario 'Los estigmas', que ha obtenido la mayor puntuación.

El jurado ha destacado la capacidad de 'Los estigmas' para abordar cuestiones que continúan presentes en la sociedad a través de una escritura "fluida, musical, sencilla y profunda". El poemario recorre temas como el fracaso personal, el legado familiar, la salud mental, el acoso laboral, el amor y el desamor, así como las relaciones entre mujeres.

A juicio del jurado, la obra muestra "una realidad que hiere" y es un poemario "concreto, trabajado desde el conocimiento y la experiencia", en el que confluyen verdad y calidad literaria. En la modalidad de euskera, el premio ha sido para la escritora, poeta y traductora Maite López Las Heras, presentada bajo el pseudónimo Elena Beitikoetxea, por la obra 'Ene onetsiari', que también ha obtenido la mejor puntuación.

El poemario está compuesto por 41 poemas, concebidos como otras tantas cartas o postales, cada una de ellas fechada y ordenada cronológicamente. Para el jurado, esta estructura aporta al conjunto unidad y coherencia, sin que cada poema pierda la integridad y autonomía que cada poema necesita.

El jurado ha destacado asimismo la riqueza de la obra, tanto por las imágenes utilizadas - algunas de ellas poco habituales en la tradición literaria vasca- como por su lenguaje, que en ocasiones adquiere un tono profético, y por unas reflexiones que evitan "salidas fáciles". En conjunto, el jurado considera que se trata de una lectura "sugerente y profunda que va atrapando a medida que avanza".

El premio está dotado con 2.000 euros en cada una de las modalidades. Las obras verán la luz mediante la edición de las correspondientes publicaciones que se presentarán en Vitoria-Gasteiz en la primavera de 2027.