Bengoetxea advierte de que no habrá diversidad en la UE mientras no se reconozca oficialmente el uso del euskera

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha advertido de que, a pesar de que la diversidad lingüística es "parte del ADN" de Europa, no la habrá mientras no se reconozca oficialmente el uso tanto del euskera, como del catalán y del gallego.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día Europeo de las Lenguas que este viernes celebra su 25 aniversario, Bengoetxea ha recordado que este año su lema es '¡Las lenguas abren corazones y mentes!', una frase que "nos recuerda que las lenguas no son solo medios para comunicarse", sino también "lazos que nos acercan a los demás, que despiertan empatía y enriquecen nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con él".

La vicelehendakari ha asegurado que en Euskadi "conocemos bien todo eso", ya que, según ha dicho, "el euskera es mucho más que una lengua". "Es memoria colectiva, un patrimonio transmitido con esfuerzo, cariño y acción institucional. Es además un proyecto de futuro compartido con el resto de Europa. El euskera forma parte de nuestra realidad social y, por tanto, de la europea. Es un patrimonio compartido europeo", ha destacado.

Ibone Bengoetxea ha señalado que la diversidad lingüística es "parte del ADN de Europa, una realidad que el lema de la Unión Europea, 'Unidos en la diversidad', muestra claramente", aunque ha advertido de que "no habrá diversidad mientras se niegue el reconocimiento de millones ed europeos que hablan euskera (o catalán o gallego)".

"Tal como indica un informe realizado recientemente por la Comisión Europea, las lenguas minorizadas crean cohesión social, dinamismo económico, oportunidades de trabajo y riqueza cultural en los lugares en los que reciben ayudas institucionales. El euskera, al igual quie cualquier otra lengua de Europa, no es un obstáculo: es una oportunidad", ha subrayado.

Por último, la vicelehendakari ha asegurado que defender la oficialidad del euskera "no es un gesto simbólico, ni una mirada nostálgica al pasado", sino que es "una apuesta de futuro". "Nuestro objetivo es totalmente europeo, que todas las lenguas que son parte de la vida de Europa sean respetadas, reconocidas y tengan las mismas oportunidades", ha concluido.