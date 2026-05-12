Bidebarrieta acoge este martes y el miércoles la presentación de nuevas novelas de Arantza Portabales y Jesús Carrasco

El escritor Jesús Carrasco - Jesús Hellín - Europa Press

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao acoge la presentación este martes de "Asesinato en el molino del cura" (Lumen), de Arantza Portabales y el miércoles de "El detalle" (Seix Barral), de Jesús Carrasco, las nuevas novelas de ambos autores.

Ambas presentaciones tendrán lugar a las 19.00 horas en el salón de actos de la biblioteca del Casco Viejo, con entrada libre hasta completar aforo.

En el caso de Portabales, intervendrá en el ciclo "Diálogos con la literatura en el siglo XXI", junto a la escritora Susana Rodríguez de Lezaun en un coloquio titulado 'Claves y estrategias para una novela negra" que estará conducido por Félix Linares, según han informado el Ayuntamiento de Bilbao, su organizador, y ambas editoriales.

Nacida en San Sebastián y afincada en Galicia, la nueva novela de Portabales es la segunda entrega de la saga policial que inició el año pasado con 'Asesinato en la Casa Rosa', protagonizada por la pareja de investigadores que constituyen la inspectora Iria Santaclara junto a su exjefe en la comisaria de Pontevedra, el ya inspector jubilado, César Araújo.

Esta segunda entrega, como la primera, está ambientada en un pequeño pueblo costero de las Rías Baixas, Loeiro, tomado de la playa gallega Loira y arranca en una noche de 1984, cuando tiene lugar una salvaje matanza en la localidad.

Cuarenta años después, una mujer, Alba Mariño, que vive atrapada en un presente sin memoria ve una noticia sobre Loeiro en el telediario que reabre y aviva sus miedos pasados.

Ya con cincuenta años, Alba decide regresar al pueblo costero para enfrentarse a lo que no recuerda y, con la ayuda de César Araújo y de la detective Iria Santaclara, emprende una investigación que la conduce a las siniestras hermanas Freijomil, las nietas del cura, y a su sobrina Berta, cuya muerte nunca terminó de esclarecerse en aquel 1984 y donde, cuatro décadas después, "los vecinos saben tanto como callan".

REGRESO DE JESÚS CARRASCO

Por su parte, Jesús Carrasco (Badajoz, 1972) presenta este miércoles también en la biblioteca bilbaína su nueva novela, "El detalle", donde reflexiona sobre la vida doméstica en pareja a través de dos personajes que tienen dos hijos, dos hipotecas, un coche grande y demasiado cansancio acumulado.

Con la esperanza de animar la relación, el marido decide tener un detalle romántico con ella regalándole un viaje sorpresa a Novo Mesto, la ciudad eslovena en la que se dieron su primer beso, pero que, cuando llega el día señalado, las cosas no suceden como él había imaginado.

Según han explicado desde su editorial, "El detalle" "ofrece una estampa mordaz de una época dominada por la prisa y la falta de atención, y la confronta con una relación que, tras años de convivencia, debería apoyarse precisamente en lo contrario: la maduración lenta y consciente de un amor construido a partir del cuidado, la escucha y la implicación".

De esta forma, han añadido, "Carrasco sigue explorando los conflictos de la vida doméstica internándose vez en el corazón de una pareja en la que un gesto mínimo terminará convirtiéndose en una prueba decisiva".

El escritor extremeño que alcanzó el éxito con su primera novela, Intemperie (2013) recurre esta vez, "con su habitual precisión, al uso del lenguaje, a lo que suma un sentido del humor tan fino como incisivo, confirmando así su capacidad para transformar lo cotidiano en un territorio de revelación moral y literaria".