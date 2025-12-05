Bidebarrieta Kulturgunea acogerá el próximo jueves la representación de "De Profundis", de Oscar Wilde

Cartel promocional de 'De Profundis' - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao ofrecerá el montaje de "De Profundis", de Oscar Wilde, escenificado por el actor, director y dramaturgo gasteiztarra Iker Ortiz de Zárate el próximo 11 de diciembre, a partir de las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca.

Según ha informado el consistorio bilbaíno en un comunicado, este año se cumple el 125 aniversario del fallecimiento de Oscar Wilde, motivo por el cual Iker Ortiz de Zárate recupera uno de sus primeros trabajos, este monólogo "De Profundis", que se estrenó en 2010 en Vitoria-Gasteiz y que en estos 15 años no ha sido representado en ninguna sala de Bizkaia.

"De Profundis" es la última prosa que Wilde escribió. Se trata de la carta que dirigió a su amante Lord Alfred Douglas desde la prisión de Reading, donde Wilde fue encerrado tras el escándalo desatado por el descubrimiento de su relación amorosa.

"Es un retrato desengañado de las relaciones humanas, de la hipocresía de la sociedad... Una representación esperanzada, también, de la vida, de la Naturaleza, de la verdad y la belleza que sobrevive, a pesar de todo, a esa hipocresía. En cualquier caso, un documento único acerca del amor", ha indicado el consistorio.

Las personas que quieran asistir tienen disponible la reserva de invitaciones a través de la web de Bilbao Kultura. La representación está dirigida e interpretada por Iker Ortiz de Zárate, con la producción del Centro Teatral Ortzai y diseño de Eduardo Suso.