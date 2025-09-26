Bidegi destinará 519.000 euros a las obras de estabilización del talud del túnel de Aritzeta (AP-8)

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Bidegi ha adjudicado las obras de estabilización del talud de la autopista AP-8 ubicado en la salida del túnel de Aritzeta (Usurbil), en sentido Behobia. El presupuesto es de 519.500 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución de 4 meses.

Según ha explicado la Diputación Foral de Gipuzkoa, las actuaciones previstas dividen el talud en tres tramos. En un primer tramo de 30 metros se hará un bulonado sistemático con barras de 25 mm de diámetro y una penetración de 9 metros en el talud.

En un segundo tramo, también de 30 metros, se utilizarán bulones más gruesos de 32 milímetros de diámetro y una profundidad de 12 metros. Ambos tramos se reforzarán con una capa de hormigón proyectado y se instalarán drenajes para evacuar el agua.

El tercer tramo contempla la parte baja del talud, donde se repondrá la malla destruida por el desprendimiento. Los trabajos finalizarán con la reposición y construcción de cunetas y el gunitado de las zonas erosionadas en la coronación del talud para prevenir desprendimientos menores y proteger las nuevas estructuras de contención.