La Bien Querida, Rufus T. Firefly, Maika Makovski y Fernando Alfaro actuarán en MAZ Basauri 2026

Archivo - Ana Fernández-Villaverde, conocida como La Bien Querida - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de MAZ Basauri tendrá lugar el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, y volverá a combinar conciertos de pago en el Social Antzokia y espectáculos gratuitos en la calle. La programación del teatro contará con nombres destacados como los de La Bien Querida, Rufus T. Firefly, Maika Makovski y Fernando Alfaro.

Según han informado los organizadores, La Bien Querida es el proyecto de la bilbaína Ana Fernández-Villaverde. Debutó en 2009 con la publicación de 'Romancero', álbum al que le han seguido otros siete discos. El último de ellos, 'LBQ' vio la luz el pasado año. El de La Bien Querida es uno de los nombres habituales en los grandes festivales de verano.

Por su parte, Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, presentará en el Social Antzokia las canciones de 'Todas las cosas buenas', su sexto disco de estudio, publicado en 2025. La banda de Aranjuez ha crecido enormemente desde que en 2018 visitara MAZ Basauri acompañando a Sidonie.

Su energía y sonido profundamente sofisticado con el rock y la psicodelia como punto de partida hacen de Rufus T. Firefly una de las propuestas más especiales del momento. La banda madrileña compartirá protagonismo la noche del viernes 6 con Maika Makovski, artista mallorquina que celebra 20 años de carrera con la publicación de un disco doble en directo.

El álbum recoge el concierto del pasado 4 de marzo de 2026 en el Palau de la Música de Barcelona, en el que contó con las colaboraciones de Christina Rosenvinge, Anni B Sweet, Howe Gelb, Nina (Morgan) o Mikel Erentxun, entre otros nombres. A la publicación del álbum le acompaña una gira 20 aniversario en 20 ciudades, con su banda original: David Martínez (batería), José Antonio Luque (bajo) y Bobbi Relac (guitarra). Con este tour Maika ha querido volver a las salas y ciudades que la han acogido a lo largo de su carrera.

Otro de los grandes nombres de esta decimocuarta edición del ciclo basauriarra será el de Fernando Alfaro. Compositor y cantante de grupos de extensa trayectoria como Surfin' Bichos y Chucho, el músico albaceteño ha anunciado que en los próximos meses se publicará 'Convento Freak', su primer disco en solitario desde 2018.

El nuevo trabajo supone "un punto y aparte" en su trayectoria, según sus propias palabras, y está producido por el cordobés Fernando Vacas (Remedios Amaya, Estrella Morente, Rocío Márquez). El propio Vacas y Darío Garrido, músico de confianza de Alfaro, le acompañarán en Basauri, conformando un "freak trío", en un concierto en el que se podrán conocer por primera vez y en exclusiva las canciones de 'Convento Freak', además de otros clásicos del artista.

PROGRAMACIÓN GRATUITA DE CALLE

Los getxotarras Monos, que en octubre de 2025 lanzaron el EP 'Pensamientos cayendo al vacío', encabezarán la jornada gratuita de la tarde del sábado, 7 de noviembre. Les acompañarán dos de los ganadores de Rockein 2025: Silkat (mejor artista Hego Uribe) y Reeler (ganadores categoría Principal). Estos últimos actuarán en MAZ por partida doble, ya que el viernes 6 abrirán en el Social Antzokia para Maika Makosvki y Rufus T. Firefly.

Por su parte, Txiki MAZ incluirá a partir de las 11.30 horas del sábado la sesión y taller de DJ a cargo del bilbaíno Juan Solo (Sonora, Stereorocks, Jimmy Jazz, Art After Dark Guggenheim); la obra 'Ongi etorri paradisura', de Perli eta Koxkolo, que combina canciones y cuentos en euskara; y el concierto de la barakaldesa Laztana Laztana (premio Eskarabillera Rockein 2025).

Por último, el jueves 12 de noviembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, la tercera entrega de 'Mujeres e industria musical'. Se trata de un ciclo de charlas de carácter anual organizado por Rockein, MAZ Basauri y Marienea; un encuentro de mujeres que comparten sus experiencias en la industria musical, un sector con predominancia masculina durante décadas.

El objetivo es promover una mayor presencia femenina en el sector y sobre los escenarios. En 2026 las protagonistas serán las artistas Afrika Bibang y Lova Lois y la charla estará conducida por Myriam Miranda. Afrika y Lova Lois pertenecen a distintas generaciones pero sus inicios tienen paralelismos que dos décadas de distancia no han conseguido disimular. Myriam tiene una amplia experiencia como gerente y coordinadora en asociaciones sectoriales y como consultora y formadora independiente. El acto será de acceso gratuito y tendrá lugar íntegramente en euskara.

Las entradas para los conciertos de MAZ Basauri en el Social Antzokia ya están a la venta en socialantzokia.eus, la taquilla del propio teatro o en la red Kutxabank a un precio de 12 euros más gastos en venta anticipada y 15 euros el mismo día del concierto, en taquilla. Las localidades del teatro serán, como siempre, de pie y habrá servicio de barra a precios populares.