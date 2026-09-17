Bilbao abrirá el nuevo parking del Ensanche en diciembre y la urbanización de la plaza finalizará en marzo de 2027

La edil de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, en la visita a las obras del parking del Ensanche.- AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo parking del Ensanche de Bilbao, que tendrá cinco plantas, dos de ellas para residentes y las otras tres para rotación, abrirá a mediados del próximo mes de diciembre y la urbanización de la plaza finalizará en marco de 2027, según ha adelantado la edil de Movilidad y Sostemibilidad del Ayuntamiento bilbaíno, Nora Abete.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha organizado este jueves una visita de obra al nuevo parking del Ensanche, una infraestructura concebida para "integrar aparcamiento, innovación tecnológica y movilidad sostenible en pleno corazón de la ciudad", según ha manifestado Nora Abete.

Durante la visita de obra al nuevo parking, Abete ha señalado las soluciones de última generación que incorpora el proyecto, destinadas a "hacer más eficiente la gestión del aparcamiento, mejorar la seguridad y facilitar los desplazamientos", al tiempo que ha enfatizado su contribución a reducir los consumos energéticos y las emisiones asociadas a la movilidad urbana.

Uno de los principales elementos innovadores será el sistema inteligente de guiado mediante cámaras, capaz de identificar las plazas libres en tiempo real y orientar a las personas conductoras hacia ellas. "De esta manera, se reducen los recorridos dentro del parking y el tiempo empleado en encontrar estacionamiento, con el consiguiente ahorro de energía y disminución de las emisiones asociadas", ha explicado.

El sistema incorpora además herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar situaciones anómalas, vehículos indebidamente estacionados o movimientos inusuales que puedan requerir supervisión. Por su parte, la cobertura visual de las plazas y las cámaras instaladas en las zonas de tránsito peatonal reforzarán asimismo la seguridad de la instalación y asegurando una visibilidad total en todo el recorrido.

Asimismo, los equipos de pago permitirán localizar fácilmente la ubicación exacta del vehículo, facilitando la salida y mejorando la experiencia de uso del aparcamiento.

ZONA DE BAJA EMISIONES

Abete ha destacado que el nuevo parking se integrará en la estrategia de movilidad sostenible de Bilbao mediante su conexión directa con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "contribuyendo a una gestión más eficiente de los desplazamientos en el centro de la ciudad".

La instalación contará con cinco plantas de aparcamiento, "dos de ellas destinadas a residentes", ha recordado Nora Abete, para añadir que dispondrá de un sistema de identificación cromática de cada nivel para facilitar la orientación tanto a pie como en vehículo.

También se ha diseñado un sistema de circulación que mejora los accesos al aparcamiento. El doble acceso de entrada, directamente a los sótanos -1 y -2, permitirá distribuir mejor los flujos de tráfico, reducir esperas y evitar congestiones en el entorno exterior, especialmente favoreciendo la accesibilidad de las personas residentes, ha detallado.

En materia de movilidad eléctrica, en la zona de rotación del parking se contará con 23 plazas equipadas con sistemas de recarga para vehículos eléctricos, preparadas además para una futura ampliación en función de la evolución de la demanda.

Estos puntos de recarga incorporarán cable integrado, permitirán cargas de hasta 22 kW y contarán con gestión dinámica de potencia. Asimismo, los usuarios podrán abonar en un único ticket tanto el estacionamiento como la energía consumida. Además, en la zona de residentes, un 20% de las plazas tendrán recarga eléctrica lenta.

La apuesta por una movilidad más sostenible se completa con espacios específicos para bicicletas, tanto en el interior del aparcamiento como en la renovada Plaza del Ensanche, así como con un punto de recogida de paquetería que permitirá centralizar entregas y recogidas y contribuir a reducir los desplazamientos de reparto por las calles del centro.

CONSUMIR MENOS

Abete ha señalado que la eficiencia se incorpora desde el propio diseño de la infraestructura, ya que el edificio contará con un sistema de ventilación optimizado que permite prescindir de conductos en la mayoría de las plantas gracias a la ubicación estratégica de los ventiladores.

La iluminación y los diferentes sistemas de la instalación están planteados para favorecer un uso eficiente de los recursos, mientras que las soluciones de gestión inteligente permiten reducir desplazamientos innecesarios dentro del aparcamiento y, con ello, los consumos asociados.

La infraestructura incorpora además medidas avanzadas de prevención y seguridad ambiental, entre ellas detectores térmicos en todos los sótanos y un sistema específico de control de la ventilación para su utilización por los servicios de bomberos.

PLAZA MÁS VERDE, ACCESIBLE Y CONFORTABLE

La edil ha señalado que la actuación del proyecto "trasciende el propio aparcamiento y supone también la transformación de la Plaza del Ensanche, que se configura como un nuevo espacio urbano más amable y sostenible".

La intervención en esta ubicación alcanza aproximadamente 6.900 metros cuadrados, de los que 3.980 metros cuadrados corresponden a la plaza propiamente dicha. Un tercio de esta superficie, 1.320 metros cuadrados, estará destinado a espacios verdes.

Así, la nueva plaza incorporará alrededor de 38 árboles de ocho especies diferentes, como robles, hayas, arces, fresnos o acacias, además de 360 plantas arbustivas, "con una ubicación estratégica del arbolado que permita generar sombra, reducir la temperatura superficial de los pavimentos y mejorar el confort térmico, contribuyendo a combatir el efecto isla de calor y convirtiéndose en un refugio climático, además de reducir el ruido del tráfico rodado", ha explicado Abete.

La plaza contará asimismo con tres estructuras en forma de pérgolas, que servirán de soporte a 355 metros cuadrados de cubiertas vegetales de sedum que, además de integrar la vegetación en la arquitectura, favorecerán la retención y reutilización del agua de lluvia para el riego de las zonas ajardinadas.

Las cubiertas verdes se plantean de esta manera como "elementos activos dentro de la gestión sostenible del agua de la plaza", de forma que su superficie permite recoger el agua de lluvia y conducirla para su posterior reutilización para el riego de los parterres y las zonas ajardinadas, reduciendo así el consumo de agua de la red, ha precisado la concejala.

De esta manera, el proyecto aprovecha un recurso natural disponible, disminuye la escorrentía superficial durante los episodios de lluvia y establece un ciclo más eficiente del agua dentro del propio espacio urbano.

El proyecto incorpora asimismo criterios de accesibilidad universal, con nuevos itinerarios accesibles, bancos y zonas de estancia, además de una iluminación nocturna de bajo consumo integrada en buena parte del mobiliario urbano.

"La plaza contará también con una zona de agua y nebulización, pensada para ofrecer espacios de refresco durante los episodios de altas temperaturas, y un aparcamiento cubierto para 20 bicicletas", ha subrayado Abete.