Bilbao acoge desde este viernes la VI edición de VillaSoundBilbao con 12 artistas seleccionados entre 116 propuestas

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BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La VI edición de VillaSoundBilbao (VSB) arranca este viernes en la sala municipal Bilborock con la presentación de los 12 grupos y solistas seleccionados, en un acto que comenzará a las 20.00 horas y que incluirá la actuación de Silitia, banda premiada en la primera edición del certamen.

Los artistas han sido elegidos entre un total de 116 propuestas de grupos y solistas, procedentes mayoritariamente de Bizkaia (78), además de Gipuzkoa (26), Navarra (11) y Araba (1), según ha informado el consistorio bilbaíno en un comunicado.

Todos ellos participarán en el VSB Fest, que se celebrará los viernes y sábados del 17 al 25 de abril a partir de las 20.00 horas en Bilborock, con entrada libre hasta completar aforo.

En concreto, el viernes 17 de abril actuarán Niere (Bizkaia), Fría Jane (Navarra) e Izena (Bizkaia), mientras que el sábado 18 será el turno de Haritz Olaeta (Bizkaia), June Miau (Navarra) y Neiffer (Bizkaia). El viernes 24 subirán al escenario Lazykidd (Bizkaia), Laps (Bizkaia) y Mostaza Karizia (Gipuzkoa), y el sábado 25 cerrarán el ciclo Uxue Kerejeta (Gipuzkoa), Ane Martija (Navarra) y Gar (Bizkaia).

El certamen tiene como objetivo impulsar las creaciones musicales de jóvenes de entre 16 y 35 años, así como acercar al público propuestas actuales y diversas en el ámbito musical.

Además de los conciertos, las y los participantes formarán parte durante el mes de abril del programa VSB Mentoring, que ofrecerá formación colectiva en ámbitos como 'marketing' y comunicación, derechos de autor, 'booking', giras y producción, de la mano de entidades como Musika Bulegoa o SGAE Fundazioa.

Tras la fase de directos, el jurado seleccionará a seis proyectos que accederán a una fase de 'mentoring' personalizado y a una sesión de estudio durante los meses de mayo y junio.

El certamen culminará el próximo 2 de mayo con la celebración del evento VSB Sariak en Bilborock, donde se anunciará la banda o solista que realizará el TOUR VSB26, una gira de tres conciertos en colaboración con el ciclo Son Estrella Galicia, además del resto de menciones otorgadas por entidades colaboradoras. El acto concluirá con el concierto de una banda invitada, aún por anunciar, también con entrada libre hasta completar aforo.