Bilbao activa una campaña para visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas

Imagen de la campaña del Ayuntamiento de Bilbao con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, el próximo 26 de abril, con el objetivo de visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas, así como promover la igualdad y el respeto hacia la diversidad sexual y de género.

De este modo, el Consistorio bilbaino pretende "reafirmar una vez más su compromiso con la igualdad real y efectiva", además de "con la construcción de una ciudad diversa, inclusiva y respetuosa que acoja a todas las personas con los mismos derechos y oportunidades". Este compromiso se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también en la Carta de Valores de Bilbao en el marco del proyecto Bilbao Balioen Hiria.

En palabras de la concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, "con esta campaña queremos reafirmar que la diversidad forma parte esencial de la identidad de las bilbainas y los bilbainos y de la manera de entender nuestra ciudad. Este día al que nos sumamos es, además, una fecha clave para reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad libre de prejuicios y discriminaciones".

La imagen de la campaña que se pone en marcha se articula en torno al nombre de Bilbao, que se suma a la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica "asumiendo los colores del colectivo, como gesto de apoyo institucional, social y de toda la ciudadanía".

Según ha explicado el Ayuntamiento, un elemento destacado es "el guiño gráfico" en la letra 'O' de la palabra Bilbao, "transformada en un símbolo que remite a lo visible y a una mirada abierta", en representación de "una ciudad que observa, reconoce y acoge a todas las personas desde el respeto y la diversidad".

La imagen se completa con el lema 'Bagara eta bagaude ikusgarri / Visible somos y estamos', una "afirmación clara y reivindicativa" que subraya "la presencia, la voz y la realidad" de las mujeres lesbianas, así como "una reclamación justa y necesaria de reconocimiento y derechos".

El Consistorio bilbaino ha animado a la ciudadanía a ser "activa" y contribuir en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación sexual y de expresión de género.

Con ese objetivo, esta nueva campaña se difundirá en diferentes soportes físicos como mobiliario urbano, en pantallas digitales de las sedes municipales y en la web de www.bilbao.eus, así como en las cuentas del Ayuntamiento en redes sociales.

PLAN EN DIVERSIDAD

El Consistorio desarrolla "de forma continuada" diferentes iniciativas de apoyo al trabajo del colectivo LGTBIQ+ en la capital vizcaína, "favoreciendo la visibilidad, la sensibilización social y la erradicación de cualquier forma de discriminación".

Según ha explicado, este compromiso institucional se materializa, entre otras acciones, a través del I Plan Municipal en Diversidad Sexual y de Género 2025-2030, que constituye "la hoja de ruta para incorporar de manera transversal la perspectiva de la diversidad sexual y de género en las políticas municipales, promover una mayor toma de conciencia social y eliminar la violencia y la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, fomentando además la cooperación interinstitucional con las entidades sociales".