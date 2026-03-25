Bilbao adjudica por más de un millón de euros las obras del nuevo ascensor que se construirá en Iralabarri

Infografía del futuro ascesor del barrio de Iralabarri. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno la adjudicación de las obras del proyecto de instalación de un ascensor vertical en la Travesía Irala, en el barrio de Iralabarri, presupuestado en 1.038.789,39 euros y que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

El elevador tiene como objetivo de mejorar la accesibilidad y la movilidad de los vecinos de la zona, dado que permitirá salvar un desnivel de en torno a cuatro metros en el que actualmente el acceso se realiza únicamente mediante escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica para muchas personas, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

El barrio de Iralabarri, situado en el distrito de Errekalde, presenta una orografía con importantes pendientes que dificultan la movilidad peatonal. En este contexto, ha incidido el Ayuntamiento, el nuevo ascensor contribuirá a generar un eje accesible entre distintas plataformas urbanas, facilitando los desplazamientos cotidianos.

La intervención se centrará en el tramo comprendido entre la calle Irala y la primera de las plazas de la Travesía Irala, donde se ubica el portal número 3.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor vertical panorámico, con estructura metálica y cerramiento de vidrio y el elevador tendrá dos paradas, videovigilancia y capacidad para trece personas.

REURBANIZACIÓN DEL ESPACIO

Asimismo, la actuación incluye la reurbanización del espacio afectado, con renovación de pavimentos, reposición de mobiliario urbano y mejora del alumbrado público.

En total, para la materialización de este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, ha sido reservado un presupuesto de 1.038.790 euros.

El consistorio ha recordado que Bilbao cuenta con 82 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras. Un número al que pronto habrá que añadir, además de este de Iralabarri, los cinco ascensores que están en ejecución.

Uno de ellos es el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco, presupuestado en un total de 3.089.962,83 euros.

Otro, ubicado entre Bolueta y Txurdinaga, cuenta con un total de 1.359.889,77 euros, mientras que otros tres están situados en el barrio de Zurbaranbarri y presupuestados en 2.543.462,19 euros.

Por último, según ha indicado el Ayuntamiento de Bilbao, en licitación está el ascensor del Grupo Sagarminaga, dotado con 1.306.404,90 euros.