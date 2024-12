Bilbao BBK Live 2025 confirma a Kylie Minogue, Pulp, Michael Kiwanuka, Nathy Peluso, Bad Gyal, Orbital y Raye

Del 10 al 12 de julio, suma también a L'Impératrice, Polo & Pan, Amaia, Ca7riel y Paco Amoroso, Carolina Durante, Jessica Pratt o Cala Vento

Bilbao BBK Live 2025 ha anunciado este miércoles las primeras confirmaciones de su decimooctava edición, que se desarrollará del 10 al 12 de julio en Kobetamendi, y que incluirá las actuaciones de Kylie Minogue, Pulp, Michael Kiwanuka, Bad Gyal, Nathy Peluso, Orbital, Raye, L'Impératrice, Polo & Pan, Amaia, Ca7riel y Paco Amoroso, Carolina Durante, Jessica Pratt o Cala Vento, entre otros nombres.

El cartel de la cita suma asimismo a Bicep present CHROMA (AV DJ set), The Blessed Madonna presents We Still Believe, Amyl and The Sniffers, Sofie Royer, Alice Phoebe Lou, Baiuca, Viva Belgrado o Hidrogenesse, entre otros reclamos artísticos de diversidad de estilos.

En sendos comunicados, la promotora responsable del festival, Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao, que apoya el evento, han informado de que la preventa exclusiva para asistentes de otras ediciones arranca mañana, 5 de diciembre; venta Fan, con registro ya disponible en la web del festival, a partir del 9 de diciembre; y venta general el 11 de diciembre a las 12.00 horas.

Kylie Minogue lidera el cartel con su nuevo álbum 'Tension II' y un espectáculo que incluirá éxitos y clásicos de sus tres décadas de trayectoria musical.

Junto a la intérprete australiana, han sido confirmados Pulp, banda de britpop liderada por Jarvis Cocker, símbolo de los 90, y Michael Kiwanuka, también desde Reino Unido, con su mezcla de soul y folk.

Bad Gyal y su música urbana comparte cartel en este género junto a la reciente ganadora de tres Latin Grammy, Nathy Peluso, y una de las revelaciones del momento, la británica Raye, con su álbum 'My 21st Century Blues' y su fusión de R&B, soul y dance.

En esta primera ola de nombres, desde la organización destacan tres "pilares" de la electrónica: Orbital, pioneros de los 90 en la fusión de electrónica y otros géneros; Bicep, con su nuevo show CHROMA (AV DJ set); y The Blessed Madonna, presentando We Still Believe, una celebración de la cultura queer y el espíritu comunitario de la música house.

El cartel 2025 incluye también los nombres de Japanese Breakfast, proyecto liderado por Michelle Zauner, que combina pop alternativo y letras introspectivas, y de la navarra Amaia, quien regresa con su estilo pop íntimo y su tercer álbum bajo el brazo.

El pop francés elegante de L'Impératrice, la electrónica galo-tropical de Polo & Pan, el carisma explosivo de Ca7riel y Paco Amoroso, y la energía punk-rock de Amyl and The Sniffers también forman parte de esta primera tanda de confirmaciones, que suma tres nombres de la escena nacional: Carolina Durante, Rusowsky y Judeline.

Bilbao BBK Live 2025 también incluirá a los británicos Fat Dog y su propuesta punk, la banda liderada por Jacob Slater, Wunderhorse, English Teacher, el soul retro del estadounidense Jalen Ngonda o la mezcla de afrobeat, soul, spoken word y electrónica de Obongjayar.

Por su parte, el debut en el Estado de Sofie Royer, con su enfoque artístico introspectivo, se suma a este apartado dedicado al descubrimiento y al que también se une otro artista innovador del jazz contemporáneo, Makaya McCraven.

Desde Sudáfrica llega Alice Phoebe Lou y su indie y también habrá oportunidad de escuchar el minimalismo hipnótico de Jessica Pratt o al dúo hispano Hidrogenesse y su electropop satírico con la celebración de sus 25 años sobre los escenarios.

La gira 10º aniversario de Cala Vento tendrá una parada en el festival, y también la fusión de folk y electrónica de Baiuca, la sensibilidad de pablopablo, la mezcla de música urbana, electrónica y multiculturalidad de Abhir y el post-rock y emocore de Viva Belgrado. Las apuestas con eusko label llegan de la mano deo Hofe x 4:40, Mirua o Tatta & Denso.

PREVENTA EXCLUSIVA Y PRECIOS

La preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores estará abierta desde este jueves 5 de diciembre a las 10.00 horas hasta el miércoles 11 de diciembre a las 11.59 horas.

Además, la venta especial para fans será desde el lunes 9 de diciembre a las 12.00 horas, hasta el miércoles 11 de diciembre a las 11.59 horas. Para acceder es necesario apuntarse a la lista de espera habilitada en la web del festival. La venta general dará comienzo el miércoles 11 de diciembre a las 12.00 del mediodía.