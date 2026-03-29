Bilbao buzoneará desde el lunes información sobre el nuevo Parque de Bomberas y Bomberos de Deusto

Axonometría de la construcción - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha publicado un folleto informativo que buzoneará a partir de este lunes en el que recoge los detalles del proyecto de construcción del nuevo Parque de Bomberas y Bomberos del Distrito 1 (Deusto), cuyas obras han comenzado hace pocas semanas, según ha recordado el consistorio.

Las obras cuentan con un presupuesto de 13.249.327 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de veintiocho meses, han indicado.

El folleto, del que se han editado 26.000 ejemplares, da cuenta también de la arquitectura y distribución espacial del nuevo equipamiento "que se ha concebido como un edificio moderno, funcional y eficiente para dar respuesta a las necesidades del servicio".

La publicación se buzoneará desde este lunes, 30 de marzo, a los vecinos y vecinas del Distrito 1 (Deusto), y se distribuirá también en equipamientos municipales y oficinas de atención ciudadana.