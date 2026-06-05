Bilbao celebra una jornada participativa para la elaboración del primer plan municipal contra la soledad no deseada

Juan Mari Aburto durante su discurso - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha inaugurado este viernes una jornada de trabajo participativa para avanzar en la elaboración del primer Plan Operativo de la Estrategia Municipal frente a la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social 2026-2035, un encuentro que ha reunido a más de 80 representantes de áreas municipales, instituciones públicas, entidades sociales, organizaciones del tercer sector y agentes comunitarios.

La sesión tiene como objetivo concretar las acciones que integrarán el I Plan de Acción Municipal 2026-2029, primer instrumento de desarrollo de la estrategia aprobada este año por el Ayuntamiento de Bilbao para abordar la soledad no deseada y el aislamiento social durante la próxima década, ha explicado el consistorio.

Durante la apertura, Aburto ha destacado la relevancia de la jornada por la pluralidad de las personas y entidades participantes, que, según ha señalado, representan "la colaboración, el compromiso y la voluntad compartida de construir una ciudad más justa, más humana y más cohesionada", una "fortaleza" que ha considerado clave para afrontar "uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo".

"Bilbao es una ciudad que cuida. No es solo una declaración de intenciones, sino una forma de hacer política. Nuestra Carta de Valores lo deja claro: las personas están en el centro de la acción municipal. Nadie debe quedarse atrás", ha afirmado.

El objetivo de esta estrategia es prevenir y reducir la soledad no deseada en todas las etapas de la vida, mitigar sus efectos sobre quienes la padecen y promover un modelo de barrio y ciudad que refuerce los vínculos sociales como principal herramienta frente al aislamiento. La estrategia es el resultado de un proceso de diagnóstico, reflexión y participación desarrollado por el Ayuntamiento durante 2024 y 2025.

El documento aborda el fenómeno desde una "perspectiva transversal, comunitaria y de ciclo vital, incorporando además los enfoques de género y equidad social", ha detallado.

Según los datos recogidos en el diagnóstico municipal, el 16% de la población bilbaína asegura haberse sentido sola de manera frecuente, siendo las personas jóvenes y las mujeres algunos de los colectivos más afectados. Además, el sentimiento de soledad ha aumentado un 12% en los últimos cinco años.

El Consistorio ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció en 2023 la soledad como un problema de salud pública mundial.

NUEVAS PROPUESTAS

La jornada celebrada este jueves busca avanzar en el despliegue de la estrategia mediante la identificación de actuaciones ya existentes en la ciudad y la incorporación de nuevas propuestas al futuro Plan de Acción Municipal 2026-2029.

Para ello, las personas participantes han trabajado en distintas mesas temáticas a través de una metodología colaborativa orientada a generar y priorizar acciones concretas.

La estrategia se articula en torno a cinco ejes estratégicos: Generación de Conocimiento, Sensibilización, Detección y Atención, Acción Coordinada y Transversal, y Hacer Comunidad, que se desarrollan a través de un total de 30 líneas de actuación.

La jornada ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Osakidetza, BBK, entidades sociales, colegios profesionales y organizaciones comunitarias, lo que según el ayuntamiento refleja "el carácter compartido y transversal que requiere la respuesta a este reto social".